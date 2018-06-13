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Чиновник выбросился из окна Департамента Нацбюро: освобождено руководство в Талдыкоргане

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Чиновник выбросился из окна Департамента Нацбюро: освобождено руководство в Талдыкоргане
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
В Национальном бюро по противодействию коррупции озвучили результаты расследования, проведенного после случая в Талдыкоргане, когда директор алматинского филиала РГП "Казводхоз" Сеилхан Мухамадиев выбросился из окна, передает Tengrinews.kz.

"По результатам служебного расследования виновные сотрудники, допустившие факт суицида Мухамадиева, - старший следователь Департамента Асканов Д.Д. и офицер по ОВД Департамента Алдабергенов Р. - уволены из Антикоррупционной службы", - сообщили в ведомстве в ответе на официальный запрос корреспондента.

Также сообщается, что за отсутствие контроля за действиями подчиненных освобождены от занимаемых должностей руководитель Департамента О. Аликов, его заместители А. Журмагамбетов и Д. Каратай, руководитель Оперативного управления К. Мырзахметов, его заместитель Р. Машеков и руководитель отдела К. Букуров.

Кроме того, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности руководитель отдела Следственного управления Ж. Дюсембеков руководитель Следственного управления Е. Есжанов.

На данный момент досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК ("Доведение до самоубийства") проводится ДВД Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в ходе негласных следственных действий, проведенных с санкции органов прокуратуры, во взяточничестве изобличен директор алматинского филиала РГП "Казводхоз" Сеилхан Мухамадиев. Его обвинили в незаконном вознаграждении в размере 17,4 миллиона тенге, или 10 процентов от суммы договора о госзакупках, которую, по информации следователя, он получил от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ.

После задержания 3 февраля Сеилхан Мухамадиев был доставлен в административное здание департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий. В 09.02 часов подозреваемый выпрыгнул из окна служебного кабинета, находящегося на четвертом этаже административного здания департамента. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:13
Aty qaıyrly bolsyn...
 
 

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