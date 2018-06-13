Больше тысячи чиновников могут лишиться кресел в Казахстане

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Более тысячи чиновников могут быть уволены после принятия в Казахстане закона о предпринимательской деятельности, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
В конце мая президент Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Главная их цель – либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%.
По словам Сулейменова, сейчас в республике на разных уровнях работают 98 тысяч чиновников. В рамках принятия закона был проведен анализ и определен конкретный поведомственный план по сокращению их числа.
"Мы сделали анализ, у нас есть конкретный поведомственный план, сколько будет сокращено — 1 131 чиновник. Но мы не знаем, будут ли это живые люди, или мы предложим сократить вакансии, потому что их контрольные функции были сокращены. Это количество по стране, это более 1% в результате принятия этого закона", — сказал Сулейменов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса.
Окончательное решение по сокращению будет принято правительством и администрацией президента. Принятые меры позволят реализовать задачи президента по созданию в Казахстане компактного и эффективного правительства, заключил министр.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.