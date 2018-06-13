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Больше тысячи чиновников могут лишиться кресел в Казахстане

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Больше тысячи чиновников могут лишиться кресел в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Более тысячи чиновников могут быть уволены после принятия в Казахстане закона о предпринимательской деятельности, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В конце мая президент Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Главная их цель – либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%.

По словам Сулейменова, сейчас в республике на разных уровнях работают 98 тысяч чиновников. В рамках принятия закона был проведен анализ и определен конкретный поведомственный план по сокращению их числа.

"Мы сделали анализ, у нас есть конкретный поведомственный план, сколько будет сокращено — 1 131 чиновник. Но мы не знаем, будут ли это живые люди, или мы предложим сократить вакансии, потому что их контрольные функции были сокращены. Это количество по стране, это более 1% в результате принятия этого закона", — сказал Сулейменов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

Окончательное решение по сокращению будет принято правительством и администрацией президента. Принятые меры позволят реализовать задачи президента по созданию в Казахстане компактного и эффективного правительства, заключил министр.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:14
98 тыс чиновников .офигеть .кормушка большая .теперь метла начнет свою работу .
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 13:43
Взять и просто уволить через одного и всё равно будут лишние. lol
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:23
Yeger, osynshama qalyq jumystan bosatylsa, jumyssyzdyq jaıy onsyzda ýshyģyp ketpeı me!
 
 

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