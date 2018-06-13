Сколько потратили на организацию ЧМ по футболу в России

Непосредственно организация чемпионата мира по футболу 2018 года в России обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов, сообщил генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, пишет РИА Новости.
"До копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата мира, потому что и сейчас идут какие-то внезапные расходы. Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим. Цифра останется в пределах 500 миллионов долларов", - сказал Сорокин.
Сорокин назвал "преувеличением" фразу о том, что ЧМ-2018 самый дорогой в истории проведения турниров. "Что такое "самый дорогой чемпионат мира в истории"? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет".
"Бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира - это абсолютно открытая цифра — 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро", - резюмировал Алексей Сорокин.
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