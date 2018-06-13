Расписание трансляций матчей ЧМ-2018. Где и во сколько смотреть футбол в Казахстане

Расписание трансляций матчей ЧМ:

Стадия плей-офф:

Смотрите расписание трансляций матчей ЧМ-2018, чтобы не пропустить игру любимых команд. Мундиаль стартует в России уже завтра.В течение двух недель, с 14 по 28 июня, 32 сборные будут бороться за выход из своих групп. На данной стадии зрителей ждут как минимум несколько встреч, достойных плеф-офф: в группе B сойдутся Португалия и Испания, ожидаются драматичные баталии в группе D, окрещенной "группой смерти", крепкие соперники достались немцам и французам, не назовешь простой группу бразильцев. Наверняка найдется и немало болельщиков, которым будет интересно, сумеет ли проявить себя хозяйка первенства.Игры чемпионата пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В расписание трансляций матчей ЧМ-2018 на канале Qazaqstan включены все 64 матча.Матч открытия и финал будут сыграны в Москве на стадионе "Лужники".Отметим, что на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.