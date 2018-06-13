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Арестован бывший ответственный секретарь МИД РК

Просмотров:362 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Арестован бывший ответственный секретарь МИД РК
Анарбек Карашев. Фото: mfa gov.kz
Бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел Анарбек Карашев арестован по подозрению в получении взяток на общую сумму около 10 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

"Национальным бюро по противодействию коррупции в получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь МИД Анарбек Карашев. Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге", - рассказал Нурлан Жахин.

По данным Нацбюро, Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 миллионов тенге взяток у предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку.

"К уголовной ответственности привлекаются шесть лиц. С санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу. К Сакеновой применен домашний арест", - отметил Жахин.

53-летний Анарбек Карашев в разные годы работал в МИД Казахстана на различных должностях. Был секретарем посольства РК в Германии, занимал должность заведующего сектором Администрации Президента РК, был первым секретарь посольства РК в Австрии, работал в должности начальника секции канцелярии премьер-министра РК. В начале 2000 годов Анарбек Карашев стал советником посольства Казахстана в Швейцарской конфедерации, затем генеральным консулом РК во Франкфурте-на-Майне, также он работал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии, Словацкой Республике по совместительству. С июля 2014 года по май 2018 года Карашев занимал пост ответственного секретаря МИД Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:31
Фотогеничный сиделец появится скоро на киче. lol
 
 

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