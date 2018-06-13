В Казахстане с июля изменятся цены на газ

В Казахстане утвердили предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, передает LS.



Согласно приказу министра энергетики Казахстана №188, в каждом регионе устанавливается своя планка:



- в Алматы и Алматинской области – 25 073 тенге;



- в Южно-Казахстанской области – 23 221 тенге;



- в Жамбылской – 23 317 тенге;



- в Кызылординской – 8 677 тенге;



- в Западно-Казахстанской – 12 061 тенге;



- в Актюбинской – 6 081 тенге;



- в Атырауской – 6 340 тенге;



- в Костанайской – 19 732 тенге;



- в Восточно-Казахстанской – 7 563 тенге;



- в Мангистауской – 13 957 тенге.