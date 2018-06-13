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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане с июля изменятся цены на газ

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 16:29
В Казахстане с июля изменятся цены на газ
Фото из открытых источников
В Казахстане утвердили предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, передает LS.

Согласно приказу министра энергетики Казахстана №188, в каждом регионе устанавливается своя планка:

- в Алматы и Алматинской области – 25 073 тенге;

- в Южно-Казахстанской области – 23 221 тенге;

- в Жамбылской – 23 317 тенге;

- в Кызылординской – 8 677 тенге;

- в Западно-Казахстанской – 12 061 тенге;

- в Актюбинской – 6 081 тенге;

- в Атырауской – 6 340 тенге;

- в Костанайской – 19 732 тенге;

- в Восточно-Казахстанской – 7 563 тенге;

- в Мангистауской – 13 957 тенге.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Ирон
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:08
Сколько бы не писали комментариев, всё бесполезно. Захотят, будут поднимать в год по два раза.
Пора прекращать раскачивать лодку.
Слава и хвала нашему президенту.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • RTT
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:51
А почему у нас по 13 тенге там вон по 8 было в кызыорде .в атырау по 6 у нас по 13 на газу живем и все равно дорого.значит и на авто газ цены поднимут.
 
 

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