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Азербайджанец добился ареста бывшего главы комитета Минздрава Казахстана

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 18:58
Азербайджанец добился ареста бывшего главы комитета Минздрава Казахстана
© AP Photo / Richard Drew
АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего председателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Казахстана Назарбека Бейсена.

"В отношении Бейсена антикоррупционной службой Астаны расследуется уголовное дело. Он подозревается в получении взятки от предпринимателя Республики Азербайджан в сумме 100 тысяч долларов за оказание содействия во внесении лекарственного средства "Тизабри" (Tysabri) в формуляр* Республики Казахстан и дальнейшее покровительство", — сообщил официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Нурлан Жахин в ходе брифинга в Астане.

Причиной обращения гражданина Азербайджана в антикоррупционную службу послужило неисполнение Бейсеном данных обещаний.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, понесет ли ответственность иностранец за дачу взятки, Жахин сказал, что обычно обе стороны несут ответственность в случае изобличения со стороны Нацбюро, однако "дополнительное расследование в отношении гражданина Азербайджана может быть проведено".

*Казахстанский национальный лекарственный Формуляр (КНФ) — перечень лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью и безопасностью, содержащий информацию о лекарственных средствах и ценах. Является обязательной основой для разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения и формирования списков закупа лекарств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Согласно данным из открытых источников, одна упаковка лекарственного средства Tysabri производства швейцарской компании Biogen стоит порядка полутора миллионов тенге (почти 4 500 долларов).
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 babnik (Посетители) Сегодня, 19:31
Азербайджанцу начать это дело чего стоило походу наши просто так нечего не делают все погрязли
 
 

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