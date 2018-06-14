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Официально объявлено о втором бое Головкина и "Канело"

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Официально объявлено о втором бое Головкина и "Канело"
Фото с сайта bloodyelbow.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес договорились обо всех условиях второго боя, сообщают Vesti.kz.

Как заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, поединок состоится 15 сентября - в уик-энд Дня независимости Мексики. "Я рад объявить, что бой будет 15 сентября, #CaneloGGG2", - написал Оскар де Ла Хойя в Twitter.

Отметим, что финальные переговоры команды Головкина и Альвареса провели за полтора часа до официального объявления. Изначально Де Ла Хойя в интервью ESPN заявил, что "второй бой не состоится, это 100 процентов", но через пять минут после этого заявления стороны вернулись к обсуждению.

За сутки до этого промоутеры Альвареса выставили ультиматум представителям Головкина - принять финальное предложение о разделении доходов в пропорции 57,5 на 42,5 в пользу мексиканца или выйти из переговоров и отказаться от реванша.

Место проведения второго боя Головкин - Альварес не объявлено. Ранее команда мексиканца бронировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе для поединка на 15 сентября.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Их реванш планировался на 5 мая, однако поединок официально отменили из-за проваленных допинг-тестов мексиканца и последующей дисквалификации, срок которой истечет в августе.

В итоге вместо Альвареса на 5 мая вышел американец Ванес Мартиросян, которого Головкин нокаутировал во втором раунде. Для этого боя казахстанец воспользовался отсрочкой от IBF, но позже он отказался дать письменное согласие на бой с обязательным претендентом - украинцем Сергеем Деревянченко и лишился титула.

После решения IBF о лишении титула Головкин вернулся к переговорам с "Канело" о реванше. Казахстанец снизил требования по проценту разделения дохода, хотя ранее просил увеличить свою долю до 50 процентов, аргументируя это допинговым скандалом "Канело" и угрозой лишения титула IBF.
Источник: today.kz
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