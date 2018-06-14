Задержанный в России по запросу Казахстана бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства и попросил статус беженца в России, заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает просьбу прокуратуры о его заключении под стражу, сообщает Ria.ru.
В Казахстане Ертаев подозревается в мошенничестве, его задержали в России, но суд отказался заключать его под стражу, ограничившись домашним арестом. Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой".
"Я направил обращение об отказе от казахстанского гражданства в дипломатические органы", – заявил подозреваемый.
Ранее Ертаев сообщил, что попросил в России статус беженца.
"Ему выдано свидетельство о рассмотрении указанного ходатайства. Сотрудники МВД его опросили", – пояснил адвокат.
Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан "Мошенничество", через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как пояснила прокурор, ему вменяется хищение средств на сумму более 80 миллионов долларов.
Российские правоохранители ранее задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити".
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