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Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства
Фото: grandmoney.kz
Задержанный в России по запросу Казахстана бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства и попросил статус беженца в России, заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает просьбу прокуратуры о его заключении под стражу, сообщает Ria.ru.

В Казахстане Ертаев подозревается в мошенничестве, его задержали в России, но суд отказался заключать его под стражу, ограничившись домашним арестом. Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой".

"Я направил обращение об отказе от казахстанского гражданства в дипломатические органы", – заявил подозреваемый.

Ранее Ертаев сообщил, что попросил в России статус беженца.

"Ему выдано свидетельство о рассмотрении указанного ходатайства. Сотрудники МВД его опросили", – пояснил адвокат.

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан "Мошенничество", через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как пояснила прокурор, ему вменяется хищение средств на сумму более 80 миллионов долларов.

Российские правоохранители ранее задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити".
Источник: kazpravda.kz
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