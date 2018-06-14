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Уезжают безвозвратно: Казахстан покинуло более 9 тысяч человек за 4 месяца

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Уезжают безвозвратно: Казахстан покинуло более 9 тысяч человек за 4 месяца
Фото из открытых источников
За 4 месяца 2018 года из Казахстана эмигрировало 9 тыс. 332 человека, а в страну иммигрировали 4 тыс. 410 человек. Об этом сообщает комитет статистики Министерства национальной экономики РК.

По их данным, за аналогичный период 2017 года Казахстан покинуло 7 тыс. 727 человек. Таким образом, эмиграция увеличилась на 17%. В январе-апреле 2018 года в республике отрицательное сальдо миграции составило 4 922 человека.

Также население Казахстана за апрель 2018 года увеличилось на 19,2 тыс. человек и по состоянию на 1 мая 2018 года составило 18 млн 232 тыс. человек. Естественный прирост населения Казахстана составил 79 тыс. 538 человек (в январе-апреле 2017 году - 77 тыс. 152 человека).

По данным комитета статистики, в Казахстане соответствующие временные показатели таковы: деторождение - 124 тыс. 333 (121 тыс. 473), смертность - 44 тыс. 795 человек (44 тыс. 321).

Кроме того, в январе-апреле 2018 года в республике было заключено 37 тыс. 904 брака (в январе-апреле 2017 года - 38 тыс. 583). Вместе с тем в январе-апреле 2018 года зарегистрировано 17 тыс. 971 развод (17 тыс. 342).
Источник: kursiv.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:31
Týý kórsetkishi jaqsy deńgeıde qala berse, úkimet, shet yelge ketetin qalyqqa kóńil aýdarmaıdy.
 
 

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