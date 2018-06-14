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"Аблязов нанял актеров в Киеве для своих роликов" - Генпрокуратура

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 10:11
"Аблязов нанял актеров в Киеве для своих роликов" - Генпрокуратура
Мухтар Аблязов. Фото из архива Tengrinews.kz
Генеральной прокуратурой установлены факты распространения в социальных сетях провокационных сообщений и роликов экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В них руководитель данной организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан Казахстана выйти 23 июня 2018 года на митинги.

"В пропаганде идей ДВК и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом Жанар Ахметова, Бота Джардемали и другие лица. Фактическая их цель - политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления", - проинформировали в Генеральной прокуратуре.

"Для съемок транслируемых видеороликов на деньги Аблязова в Киеве нанято рекламное агентство, подобраны профессиональные актеры и модели с азиатской внешностью. На самом деле они не являются гражданами Республики Казахстан. Содержание роликов не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе", - продолжили в ведомстве.



По данным прокуроров, на Youtube 12 июня текущего года размещено видео "Учителя идут на митинг Аблязова", где роль "молодой казахстанской преподавательницы" якобы сыграла одна из подобранных в Киеве актрис.

"В другом ролике юношей, якобы работающим в Казахстане и призвавшим людей на митинг 23 июня текущего года, выступил родной племянник Аблязова - Амангельдиев Айдар, который покинул Казахстан еще в 2009 году. Сейчас он учится в одном из дорогих университетов в Шотландии - "Глазгоу Каледониан", где ежегодная плата за обучение и проживание составляет 20 тысяч фунтов стерлингов, или девять миллионов тенге", - сообщили в главном надзорном органе.

В Генпрокуратуре напомнили, что с 13 марта 2018 года деятельность ДВК запрещена на всей территории Республики Казахстан решением суда.

Генеральная прокуратура вновь разъясняет, что любое участие в деятельности экстремистской организации ДВК и ее финансирование влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Призывы к участию в митингах прямо нарушают положения закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций".

Для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа путем подачи соответствующего заявления не позднее, чем за десять дней до намеченной даты ее проведения.

"На сегодняшний день таких заявлений о проведении митингов 23 июня текущего года в акиматы не поступало. В этой связи митинги будут незаконными, за организацию и участие в которых предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях вплоть до ареста на 15 суток", - сообщили в ГП РК.

В соответствии с предусмотренными законом "О прокуратуре" полномочиями Генпрокуратура призывает всех граждан строго соблюдать законность и требования действующего казахстанского законодательства, не поддаваться провокациям и не допускать правонарушений.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 10:39
Хватит блокировать ютуб по вечерам
 
-1
  • zhanino
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Марат Айдарбеков (Посетители) Сегодня, 10:26
Изначально было понятно, что люди в роликах не имеют отношения у учителям и студентам. Теперь все стало ясно, деньги позволяют снимать ролики и скорее всего еще будут. Хотя игра актеров так себе, могли бы и лучше сыграть.
 
 

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