"Аблязов нанял актеров в Киеве для своих роликов" - Генпрокуратура

Генеральной прокуратурой установлены факты распространения в социальных сетях провокационных сообщений и роликов экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", передает корреспондент Tengrinews.kz.
В них руководитель данной организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан Казахстана выйти 23 июня 2018 года на митинги.
"В пропаганде идей ДВК и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом Жанар Ахметова, Бота Джардемали и другие лица. Фактическая их цель - политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления", - проинформировали в Генеральной прокуратуре.
"Для съемок транслируемых видеороликов на деньги Аблязова в Киеве нанято рекламное агентство, подобраны профессиональные актеры и модели с азиатской внешностью. На самом деле они не являются гражданами Республики Казахстан. Содержание роликов не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе", - продолжили в ведомстве.
По данным прокуроров, на Youtube 12 июня текущего года размещено видео "Учителя идут на митинг Аблязова", где роль "молодой казахстанской преподавательницы" якобы сыграла одна из подобранных в Киеве актрис.
"В другом ролике юношей, якобы работающим в Казахстане и призвавшим людей на митинг 23 июня текущего года, выступил родной племянник Аблязова - Амангельдиев Айдар, который покинул Казахстан еще в 2009 году. Сейчас он учится в одном из дорогих университетов в Шотландии - "Глазгоу Каледониан", где ежегодная плата за обучение и проживание составляет 20 тысяч фунтов стерлингов, или девять миллионов тенге", - сообщили в главном надзорном органе.
В Генпрокуратуре напомнили, что с 13 марта 2018 года деятельность ДВК запрещена на всей территории Республики Казахстан решением суда.
Генеральная прокуратура вновь разъясняет, что любое участие в деятельности экстремистской организации ДВК и ее финансирование влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Призывы к участию в митингах прямо нарушают положения закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций".
Для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа путем подачи соответствующего заявления не позднее, чем за десять дней до намеченной даты ее проведения.
"На сегодняшний день таких заявлений о проведении митингов 23 июня текущего года в акиматы не поступало. В этой связи митинги будут незаконными, за организацию и участие в которых предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях вплоть до ареста на 15 суток", - сообщили в ГП РК.
В соответствии с предусмотренными законом "О прокуратуре" полномочиями Генпрокуратура призывает всех граждан строго соблюдать законность и требования действующего казахстанского законодательства, не поддаваться провокациям и не допускать правонарушений.
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