Акишев о курсе тенге: Никаких сюрпризов

Глава Национального банка Данияр Акишев объяснил причины укрепления курса тенге в мае и ослабления в июне, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Внутренние факторы у нас существовали больше в мае, была большая налоговая неделя, существовал большой спрос на национальную валюту, соответственно все продавали доллары. В июне существовал негативный фон на внешнем рынке. Вы видите, что происходит отток денег с развивающихся рынков, на российском рынке происходит ослабление российского рубля. Также Федеральная резервная система подняла свои ставки, что соответственно увеличивает привлекательность долларовых активов", - пояснил Акишев в кулуарах Сената.



Акишев заверил, что в майском укреплении тенге Нацбанк не участвовал.



"В мае мы не участвовали на валютном рынке. Мы уже много месяцев не участвуем на валютном рынке. Курс тенге формируется без участия Нацбанка. (...) Насколько я знаю, сегодня курс практически не изменился. Потому что те, негативные ожидания участников рынка по отношению к внешним факторам, они скорее всего заранее закладывыались. Участники, наверное, перестраховывались, чтобы закрыть какие-то позиции. Но сейчас, после того как все ожидания реализовались, а именно так как и прогнозировалось, никаких сюрпризов не произошло, я думаю, ситуация будет более стабильной", - отметил глава Нацбанка.