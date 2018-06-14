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Умер режиссер Станислав Говорухин - СМИ

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Умер режиссер Станислав Говорухин - СМИ
Фото ©РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на пленарном заседании сообщил, что глава комитета ГД по культуре режиссер Станислав Говорухин скончался после продолжительной болезни, передает РИА Новости.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10.37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин.

Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.

Некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние здоровья режиссера. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 14:56
Уходит старая гвардия, мир праху хорошему человеку и талантливому режиссёру. rose rose
 
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  • babushka
  • Satuk
  • mer
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:28
"Мой лучший фильм — «Ворошиловский стрелок». Я сам представитель власти, но и я оправдываю старика, решившегося на месть. Это даже не месть, а возмездие, которое должно было совершить государство. Если возмездие не настигает преступников, люди начинают жить по законам джунглей..."
© Станислав Говорухин

Соболезную...
 
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  • Ирон
  • Satuk
 Гайни (Посетители) Сегодня, 14:05
Жаль. Кинорежиссер был с Большой буквы. Правдивый человек. Очень прямолинейный. Жаль, что уходят такие люди....
 
 

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