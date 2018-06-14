Умер режиссер Станислав Говорухин - СМИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на пленарном заседании сообщил, что глава комитета ГД по культуре режиссер Станислав Говорухин скончался после продолжительной болезни, передает РИА Новости.
"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10.37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин.
Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.
Некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние здоровья режиссера. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".
Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.
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