Определено начало айт намаза по регионам Казахстана

15 июня будет первым днём праздника Ораза айт.



Время начала айт намаза утверждено в Казахстане, передаёт BNews.kz со ссылкой на официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана.



В каждом регионе айт намаз начнётся в разное время. Так, раньше остальных праздник встретят жители Алматы, Алматинской области и Караганды – в 6:00. Затем айт намаз пройдёт в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также в Талдыкоргане – в 6:30. В 7:00 он начнётся в Астане, Актобе, Атырау, Актау, Кызылорде, Павлодаре, ВКО, Семее, Жезказгане. В 7:30 – в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, Костанае.



Ранее в Ташкенте исламские учёные из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили вопрос определения даты Ораза айт в этом году. Начальник Отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана Сансызбай кажы Курбанулы выступил с поздравительным посланием членам Совета с великим праздником Ораза айт Верховного муфтия Серикбай кажы Ораза.



Во время встречи учёные братских стран единогласно проголосовали на основе аятов Корана, хадисов Пророка и астрономических исчислениях и приняли решение 15 июня утвердитьь первым днём праздника Ораза айт.