Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина, сообщает ТАСС.



Он отметил, что власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.



«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — заявил премьер в ходе заседания правительства.



Медведев убежден, что Россия создала необходимые условия для повышения пенсионного возраста, поэтому изменения системы назрели давно. Премьер отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.



Также для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота — они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идет про женщин со стажем более 40 лет и про мужчин со стажем более 45 лет.



В среду, 13 июня, стало известно, что правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста — за каждый год поэтапного роста, пенсионный возраст будет повышаться на год.