Сенаторы Казахстана против прямых выборов акимов

АСТАНА, 14 июн — Sputnik. Проект Конституционного закона с поправками депутатов сената парламента Казахстана возвращен на согласование в нижнюю палату парламента.



"В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений. Вносимые поправки в целях сохранения действующего порядка избрания должности предусматривают исключение норм, касающихся введения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов", — отмечено в заключении комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.



Проект закона направлен на совершенствование механизма выборов, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелов, противоречий, и обеспечение соблюдения основополагающих избирательных принципов.



Как будут согласовывать проект



Проект закона был концептуально одобрен сенаторами, но, по мнению депутатов, потребовал внесения изменений.



Согласно законотворческой процедуре депутаты мажилиса должны согласиться с изменениями, внесенными сенатом, чтобы проект считался принятым парламентом. Затем законопроект направляется на подпись главе государства.



Если мажилисмены не согласятся с поправками, будет создана согласительная комиссия в составе депутатов обеих палат для поиска компромиссного решения.



Как могут измениться выборы в Казахстане



Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О выборах в Казахстане", содержащих ряд правовых новелл.



В частности, это введение пропорциональной системы выборов депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, упразднение окружных избирательных комиссий. Полномочия предлагается осуществлять на профессиональной основе двумя членами территориальных избирательных комиссий.



Также предлагается внедрить элементы цифровизации в выборный процесс, в том числе цифровизацию списков избирателей.



Проект регламентирует проведение предвыборной агитации в электронных СМИ. А также уточняется порядок отзыва аккредитации международных наблюдателей.



Каким будет новый герб Казахстана



Кроме того, проектом закона вносятся поправки в Конституционный закон РК "О государственных символах РК" касательно государственного символа республики в виде государственного герба.



Согласно поправкам надпись "Қазақстан" будет излагаться латинскими буквами.