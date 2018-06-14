Сейтказы Матаев возглавил Союз журналистов Казахстана

Сейтказы Матаев вновь избран председателем правления Союза журналистов Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на международный фонд защиты слова "Адил соз".



Выборы руководящих органов общественного объединения состоялись 14 июня в ходе отчетно-выборной конференции, в которой через видеосвязь приняли участие журналисты со всех регионов.



Обсужден и принят отчет правления, определены планы и задачи на предстоящий период. В ходе конференции отметили, что за последнее время в Союз приняты молодые журналисты с активной гражданской позицией, предметной стала работа по проведению творческих конкурсов, семинаров, круглых столов, других мероприятий, укрепились международные связи казахстанских журналистов с коллегами из Китая и Украины.



Подчеркивалась необходимость активного участия в законотворческой деятельности, защите прав и свобод журналистов, внимательного отношения к ветеранам, использования их опыта для подготовки молодых кадров.