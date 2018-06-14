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Сейтказы Матаев возглавил Союз журналистов Казахстана

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Сейтказы Матаев возглавил Союз журналистов Казахстана
Фото ©Турар Казангапов
Сейтказы Матаев вновь избран председателем правления Союза журналистов Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на международный фонд защиты слова "Адил соз".

Выборы руководящих органов общественного объединения состоялись 14 июня в ходе отчетно-выборной конференции, в которой через видеосвязь приняли участие журналисты со всех регионов.

Обсужден и принят отчет правления, определены планы и задачи на предстоящий период. В ходе конференции отметили, что за последнее время в Союз приняты молодые журналисты с активной гражданской позицией, предметной стала работа по проведению творческих конкурсов, семинаров, круглых столов, других мероприятий, укрепились международные связи казахстанских журналистов с коллегами из Китая и Украины.

Подчеркивалась необходимость активного участия в законотворческой деятельности, защите прав и свобод журналистов, внимательного отношения к ветеранам, использования их опыта для подготовки молодых кадров.
Источник: Tengrinews.kz
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