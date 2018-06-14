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Европейские "часы слежения" для детей появятся в Казахстане

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Европейские "часы слежения" для детей появятся в Казахстане
Фото: kazpravda.kz
Персональные часы для детей со встроенным GPS-трекером могут в ближайшем будущем появиться на казахстанском рынке. Об этом на саммите IoT World Summit Eurasia в Астане рассказал региональный менеджер компании Allterco в Восточной Европе Атанас Маринов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы сейчас ведем активные переговоры с одним из популярных операторов сотовой связи в Казахстане. Как только соглашение будет достигнуто, то наши часы станут доступны и для казахстанцев", – сказал Атанас Маринов.

Европейские "часы слежения" для детей появятся в Казахстане


На саммите были представлены часы двух видов: для детей младше 11 лет с двумя кнопками и старше 11 лет с небольшим сенсорным экраном. По словам Атанаса Маринова, отслеживать носителя таких часов можно будет через специальное мобильное предложение, которое доступно для систем Android и IOS.

"Они очень легки в использовании. Вы можете установить специальную зону, где должен находиться ваш ребенок, скажем, в школе или во дворе. Когда он ее покидает, на ваш телефон сразу же приходит сообщение, что объект покинул зону. В более новых моделях доступна функция звонка", – отметил он.

По мнению создателей часов, цена на них будет не более 5 евро, как и в странах Европы.

"В более чем десяти странах Европы мы продаем эти часы по 5 евро, цена символическая. Чтобы часы работали и давали самую четкую информацию о местонахождении, с покупателем подписывается контракт на обслуживание часов, который в среднем будет обходиться в 50 евро в год ", – подчеркнул Атанас Маринов.

Европейские "часы слежения" для детей появятся в Казахстане


Кроме того, он отметил и отличие представленных часов от китайских аналогов, которые сейчас доступны в Казахстане.

"Мы разработали наши часы в 2016 году. Одно из их главных преимуществ в том, что мы работаем напрямую с оператором сотовой связи и можем оповещать людей о любых изменениях и передвижениях моментально путем СМС-рассылки. Кроме того, мы работаем с картами Google, поэтому часы показывают самые точные координаты с погрешностью в несколько метров", – подытожил он.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:04
Saģattyń quny 5€, al jyldyq kepildiki 50. Qyzyq yeken.
 
 

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