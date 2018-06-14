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Почему Россию беспокоят биолаборатории США в Казахстане

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 19:26
Почему Россию беспокоят биолаборатории США в Казахстане
© Sputnik
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами МИД ОДКБ в Алматы заявил о желании России получить доступ к референс-лабораториям, которые были открыты при финансовой поддержке США на территории Армении и Казахстана

Слова Лаврова процитировало издание "Коммерсант": "Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас. Они же их в Западной Европе не ставят".

МИД России совместно с другими заинтересованными российскими ведомствами (включая силовые) стремится предотвратить угрозу боевого применения биологического оружия в мире. На отдельных направлениях наблюдается положительная динамика. Так, Москва и Ереван обсуждают возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере биологических исследований, который откроет доступ российским специалистам к действующим на территории Армении лабораториям США.

На юго-востоке Казахстана на базе научного Центра карантинных и зоонозных инфекций с 2016 года действует Центральная референс-лаборатория, построенная и оснащенная на финансовые средства США. С момента открытия лаборатории, представители Казахстана уверяют, что это объект гражданского назначения.

Российский президент Владимир Путин ранее отмечал угрожающий характер сбора человеческих биоматериалов в различных регионах России для исследований Пентагона.

Любопытно, что Пентагон собирает живые человеческие ткани исключительно русских и китайцев, а бюджет "Биологической программы совместного участия" составляет 2,1 миллиарда долларов. Огромные расходы США и высокий уровень секретности свидетельствуют, как минимум, о двойном предназначении биолабораторий.

Невидимые арсеналы

Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алматы обошлась американцам в 130 миллионов долларов. Эта сумма многократно превышает стоимость аналогичных научных объектов гражданского назначения. Даже в мирное время, учетом высокой сейсмичности лаборатория может представлять угрозу для жителей Казахстана и для всего Центрально-Азиатского региона.

Современные достижения в области биологической науки и генетики позволяют создавать бактериологическое и генно-биологическое оружие, способное истреблять живую силу противника в зависимости от цвета кожи и ряда других расовых признаков, устойчивое к антибиотикам и другим медицинским препаратам. Возможно, для этого в Пентагоне ретроспективно исследуют природно-очаговые заболевания на территориях стран СНГ. И ведь для чего-то построили американцы 400 военных биологических лабораторий в 25 странах мира, весьма удаленных от территории США (включая Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Молдову, Узбекистан и Украину).

Официальная версия – для предотвращения биологических угроз, однако всем известно, что Пентагон – инструмент войны, а не больничка для иностранных граждан. Зачем тратить сотни миллионов долларов на защиту эпидемиологически благополучных регионов Восточной Европы и Центральной Азии, если вспышки опасных инфекций гораздо чаще возникают в странах Африки и Южной Азии?

Между тем, известно, что в военно-биологических лабораториях зафиксированы сотни инцидентов с вирусами и токсинами, опасными для людей и сельского хозяйства. После появления биолаборатории Пентагона в украинском Харькове в январе 2016 года 20 украинских военнослужащих умерли в течение двух суток от вируса, похожего на грипп A (H1N1) pdm09.

В Грузии в 2014 году 34 человека оказались инфицированы конго-крымской геморрагической лихорадкой (заболевание впервые зафиксировано в 1944 году на Крымском полуострове, и позднее, в 1969 году – в Конго), и трое умерли. Причины заболевания неизвестны.

В соседней Абхазии зафиксированы случаи появления комаров – переносчиков вируса Зика. Ранее в северном полушарии Евразии эти южноамериканские насекомые не появлялись (вирус оказался лабораторным). Атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям северных широт также могла быть создана лишь в лабораторных условиях. Список примеров можно продолжать очень долго.

Третья мировая – биологическая

Ядерная война опасна немедленным ответом агрессору. Невидимая биологическая атака с территории третьих стран относительно безопасна для инициатора за океаном. И если суждено случиться третьей мировой войне, с высокой долей вероятности можно прогнозировать ее биологический характер.

Американские ученые в 2016 году провели в Центре Лугара исследования "Последовательность геномов советской/российской вакцины против бактерий-возбудителей сибирской язвы (Bacillus anthracis) 55-VNIIVViM", которые профинансировало военное агентство DTRA по той же "Биологической программе совместного участия", а в 2017 году Пентагон оплатил продолжение – "10 геномных последовательностей человеческих и животных изолятов бактерий Bacillus anthracis в Грузии".

Американские военные программы исследования токсина ботулина, сибирской язвы, бактерий Бруцелла и туляремии официально закрыты в 1969 году, однако документы свидетельствуют, что эксперименты продолжаются. И независимость биологических лабораторий Пентагона от страны пребывания позволяет практически бесконтрольно заниматься экспериментами с опасными вирусами и бактериями (иностранные инспекторы не допускаются к биолабораториям за пределами территории США). Сотрудники биологических центров могут и не знать конечных целей тех или иных экспериментов.

Подписанная в 1972 году Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия лишь дополняет Женевскую конвенцию 1925 года, и не предусматривает инструментов контроля над биологическим оружием. Американцы игнорируют Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). США в одностороннем порядке сорвали многосторонние переговоры в Женеве по разработке верификационного механизма конвенции в 2001 году и до сих пор препятствуют их возобновлению.

Этнически ориентированные вирусы использовались даже во времена освоения европейскими колонистами Северной Америки. С нынешним уровнем генной инженерии и синтетической биологии голливудские "зомби" могут показаться детскими фантазиями. Развивается теория гибридной войны с применением нелетальных биорецептур, способных не просто подорвать экономику любой страны, а изменить генетику, психологию, нарушить репродуктивные функции. То есть, уничтожить этносы без единого выстрела.

Россия унаследовала от СССР и по возможности сохранила вирусологической (эпидемиологической) безопасности и инструменты контроля. К сожалению, нельзя исключать, что другие постсоветские страны передали Соединенным Штатам коллекции возбудителей опасных болезней, включая советские боевые штаммы микроорганизмов. Поэтому странам СНГ пора незамедлительно возрождать общую систему противодействия биологическому оружию и "чистым" наступательным операциям вероятного противника.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Гульнар Капарова
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:08
Mundaı zertqanalar Reseıde bar. Bizde bar, nesi jaman.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • синдбад
  • fitter
  • BOBBI
  • Гульнар Капарова
 Satuk (Посетители) Сегодня, 19:37
Эти биолаборатории смерть наша.Менингит нам скоро насморком покажется. Не зря русские засуетились походу наши где то лоханулись,а ответим мы все.
 
 

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