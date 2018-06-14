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Данияр Акишев: Запуск программы «7-20-25» ожидается во второй половине 2018 года

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 20:22
Данияр Акишев: Запуск программы «7-20-25» ожидается во второй половине 2018 года
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект программы «7-20-25» уже разработан и будет опубликован на официальном интернет-ресурсе Национального банка Казахстана в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Д. Акишев, запуск программы ожидается во второй половине текущего года. Национальным банком Казахстана уже создана требуемая инфраструктура, действует оператор новой ипотечной программы - дочерняя организация АО «Ипотечная организация «Баспана».

«Эта компания выпустит облигации и за счет привлеченных средств будет выкупать займы у банков в объеме до 1 трлн тенге. В настоящее время организация плотно взаимодействует с банками по обсуждению практической реализации технических вопросов взаимодействия», - сказал Д. Акишев.

По его словам, программа, предусматривающая беспрецедентно льготные условия, ни при каких условиях не должна восприниматься потенциальными заемщиками как безвозмездная помощь от государства. Новая ипотечная программа будет построена на платежеспособности и строгом соблюдении справедливых рыночных принципов, как со стороны заемщиков, так и банков. Наличие у заемщика первоначального взноса в размере 20% является одним из ключевых условий программы. Потенциальным заемщикам важно понимать, что предоставление банку этого взноса обеспечивает им меньший размер получаемого займа, а значит и меньшие процентные расходы по займу.
Источник: inform.kz
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