В Facebook рассказали, как следят за пользователями

Конгресс США опубликовал доклад, составленный представителями Facebook. В нем социальная сеть ответила на вопросы, которые основатель Facebook Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В частности, компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях.



Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:



- движения курсора, чтобы подтвердить, что пользователь не является роботом;



- положение окна браузера (поверх других окон или же за ними). Это, по утверждению компании, также один из способов, который помогает Facebook убедиться в том, что пользователь является человеком;



- уровень заряда батареи, уровень сигнала и доступное место для хранения данных;



- данные операционной системы пользователя, тип браузера;



- информация об операторе мобильной связи, интернет-провайдере, IP-адрес, а также данные cookie, часовой пояс и скорость подключения к Интернету;



- покупки, совершенные на сторонних сайтах, плагины в браузере пользователя;



- ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;



- журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;



- данные об играх, приложениях или учетных записях пользователя;



- информация с GPS, камеры и галереи фото пользователя.



Напомним, скандал вокруг Facebook разгорелся в марте, когда СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 миллионов пользователей социальной сети.



После скандала основатель соцсети Марк Цукерберг извинился перед пользователями, а социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей. Кроме того, из-за утечки данных пользователей основатель Facebook давал показания в конгрессе США.