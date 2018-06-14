Казахстанцы могут без ЭЦП получить справку на другого человека

На портале eGov.kz физическому лицу, желающему получить электронную справку на другого человека, достаточно авторизоваться без ЭЦП и подтвердить свой запрос посредством одноразового sms-пароля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".



В компании напомнили, что в январе 2018 года в рамках пилотного проекта "Услуги без справок" был запущен сервис по получению электронных справок третьими лицами.



"Заинтересованное лицо, авторизовавшись на портале электронного правительства, выбирает раздел "Сервис получения справок третьими лицами" и заполняет в поле "ИИН" данные человека, на которого запрашивает справку. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подтверждает запрос посредством одноразового пароля", - сообщили в АО "НИТ".



После этого гражданину направляется сообщение в личный кабинет портала и sms-сообщение с просьбой в течение двух часов разрешить получение справки на него или отказать в ее получении. В случае разрешения заинтересованному лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет.



Если справку на гражданина запрашивает юридическое лицо или госорган, то запрос подписывается ЭЦП.



В список справок, которые могут запрашивать третьи лица самостоятельно через портал eGov.kz, входят: адресная справка с места жительства; справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; справка о наличии либо отсутствии судимости.



"Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Для этого нужно в личном кабинете на портале eGov.kz в графе "телефон" указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан, или же привязать номер телефона к ИИН, обратившись во фронт-офисы (ЦОН/СпецЦОН) НАО Госкорпорация "Правительство для граждан", - напомнили в Национальных информационных технологиях.