Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает "Акорда".



"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником Ораза айт!



Священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия.



Стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии.



В эти праздничные дни каждый мусульманин старается совершать благие дела, приносить радость ближним и оказывать помощь нуждающимся.



Добрые намерения и благородные деяния лежат в основе нашей национальной идентичности, способствуя сохранению сплоченности и единства нашего народа.



В светлый праздник Ораза айт желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!" - говорится в поздравлении Главы государства.