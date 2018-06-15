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Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 07:15
Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
© akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает "Акорда".

"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником Ораза айт!

Священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия.

Стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии.

В эти праздничные дни каждый мусульманин старается совершать благие дела, приносить радость ближним и оказывать помощь нуждающимся.

Добрые намерения и благородные деяния лежат в основе нашей национальной идентичности, способствуя сохранению сплоченности и единства нашего народа.

В светлый праздник Ораза айт желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!" - говорится в поздравлении Главы государства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:28
Yelimizde tynyshtyq pen beıbitshilik ornaı bersin.
 
 

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