Трамп признал Крым российским - СМИ

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что Крым является российским, так как все проживающие на территории полуострова говорят по-русски. Об этом пишет издание Buzzfeed со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По информации издания, подобное заявление прозвучало во время ужина с лидерами стран "Большой семерки" в прошлую пятницу в канадском Квебеке. При этом Трамп якобы назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран в мире" и выразил недоумение тем фактом, что западные страны поддерживают Киев.
Ресурс отмечает, что неясно, были ли данные заявления американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".
Между тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что Трамп назвал Крым российским.
"Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие. У меня нет никакой информации", - приводит слова Сандерс РИА Новости.
По данным источника BuzzFeed News, с такими заявлениями Трамп выступил в прошлую пятницу во время обеда лидеров G7, которые собрались на саммит в канадском Квебеке.
Крым был присоединен к России после референдума, прошедшего на полуострове весной 2014 года. За пределами Крыма и России результаты референдума законными признаны не были. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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