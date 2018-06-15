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Трамп признал Крым российским - СМИ

Просмотров:462 Опубликовано: Сегодня, 07:19
Трамп признал Крым российским - СМИ
Дональд Трамп в окружении мировых лидеров на саммите G7 в Квебеке. © Twitter/RegSprecher
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что Крым является российским, так как все проживающие на территории полуострова говорят по-русски. Об этом пишет издание Buzzfeed со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По информации издания, подобное заявление прозвучало во время ужина с лидерами стран "Большой семерки" в прошлую пятницу в канадском Квебеке. При этом Трамп якобы назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран в мире" и выразил недоумение тем фактом, что западные страны поддерживают Киев.

Ресурс отмечает, что неясно, были ли данные заявления американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что Трамп назвал Крым российским.

"Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие. У меня нет никакой информации", - приводит слова Сандерс РИА Новости.

По данным источника BuzzFeed News, с такими заявлениями Трамп выступил в прошлую пятницу во время обеда лидеров G7, которые собрались на саммит в канадском Квебеке.

Крым был присоединен к России после референдума, прошедшего на полуострове весной 2014 года. За пределами Крыма и России результаты референдума законными признаны не были. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:14
так он еще был 300 лет турецким ))) так для справки )
 
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  • Ronin
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 09:04
Вот теперь у свидомых действительно шаблон сорвет. Как же так? Хозяин пошел против вассала?
 
-2
  • Жанар
  • Штирлиц
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:27
Resmı túrde moıyndasyn. Áıtpese, bul bos sóz.
 
 

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