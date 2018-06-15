Всемирный банк прогнозирует провал доллара

Агрессивная внешнеэкономическая политика и огромный госдолг США привели к тому, что об отказе от доллара уже не рассуждают - процесс дедолларизации в мире запущен, и обратить его вспять вряд ли удастся. Об этом говорят эксперты Всемирного банка, сообщает в своей статье РИА Новости.



Экономисты считают, что международная финансовая система сильно изменится в ближайшее десятилетие.



По прогнозам Всемирного банка, доллар перестанет играть главную роль в мировой финансовой системе. Его заменит система из трех валют: евро, доллара и какой-то азиатской валюты - cкорее всего, юаня.



Вот как объясняет неизбежность утраты долларом статуса главной мировой валюты американский экономист и бывший советник МВФ Барри Эйхенгрин: мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию. Этот процесс он сравнивает с развитием операционных систем для персональной электроники - больше не требуется использовать одну только Windows.



Автор публикации напоминает, что доллар в качестве мировой резервной валюты сменил в 1944 году британский фунт. Великобритания накопила непосильные долги, и фунт рухнул.



"Долг CША уже превысил 20 триллионов долларов и неуклонно растет, а печатный станок продолжает работать. Как указал известный инвестор Джим Роджерс на Петербургском международном экономическом форуме, именно поэтому американская валюта все менее привлекательна на рынке. По его оценкам, статуса мировой резервной валюты доллар лишится уже к 2030 году", - говорится в статье.



В настоящее время 70 процентов всех сделок в мировой торговле приходится на доллар, 20 процентов - на евро, остальное делят между собой азиатские валюты, в частности юань.



В марте Китай нанес мощный удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей, открыв торговлю нефтяными фьючерсами за юани. Пока при торговле сырьем в качестве валюты контракта используется доллар, но юань вполне может его вытеснить с одного из самых быстрорастущих рынков нефти в мире. По оценкам экономистов, это вопрос ближайших 10-15 лет.



"В апреле Иран отказался от американской валюты и перевел все международные расчеты на евро. Планы по отказу от доллара вынашивает и Турция, уже перешедшая на взаиморасчеты в нацвалютах с Ираном. Не исключено, что в скором времени к ним присоединится и Россия", - отмечает издание.



Параллельно Турция, Германия и другие страны снижают зависимость от "американца", скупая золото на мировом рынке и вывозя свой золотой запас из США.



"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится, когда правительствам мира понадобится избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото - они знают, что может произойти через несколько лет", - заявил председатель совета директоров First Mining Gold Кит Ньюмейер.