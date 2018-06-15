Саудовских футболистов ждет наказание за проигрыш россиянам

Саудовские футболисты будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в матче с командой России в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил в пятницу глава федерации футбола королевства Адель Иззат, передает Tass.ru со ссылкой на издание "Аль-Яум ас-Сабиа".
"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", – сказал Адель Иззат.
По его словам, одной из задач подготовительной программы было преодоление страха перед сильными командами при игре на их территории.
"Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", – добавил руководитель федерации.
Более резкой реакция на проигрыш без единого ответного гола оказалась у главы национального комитета по спорту Турки Аль аш-Шейха.
"Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров, но, к сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение", – заявил он в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter.
Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал победу сборной России. Он заявил, что не увидел у россиян больших сюрпризов, а первый гол в ворота аль-Майюфа оказался неожиданным.
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.
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