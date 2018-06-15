Тенге держится у отметки в 336 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 335,94 тенге, показав рост на 0,09 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.
Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $25,6 млн., показав снижение на $6,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.
На 11:25 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,9 за баррель. Как писал Reuters, котировки показывали разнонаправленную динамику вечером в четверг. Среди факторов давления на нефть аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), США на прошлой неделе нарастили производство нефти до 10,9 млн. баррелей в сутки.
В то же время участники рынка продолжают гадать над судьбой глобального пакта ОПЕК+ в преддверии заседания министров стран картеля и не входящих в него государств, которое пройдёт на следующей неделе в Вене. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил в четверг, что участники сделки могут обсудить возможность постепенного увеличения мирового производства нефти на величину до 1,5 млн. баррелей в сутки с 1 июля.
Российская валюта набрала треть процента от уровня среды. В течение дня доллар падал ниже отметки 62 рубля, при этом объем сделок приближается к $4 миллиардам. «Динамика рубля сегодня явилась отражением легкой эйфории участников валютного рынка после того, как завершились заседания мировых центробанков – ФРС США и ЕЦБ. Поступившие от регуляторов сигналы в целом совпали с рыночными. И инвесторы приступили к фиксации позиций по факту наступивших событий», - рассказала Reuters Анастасия Соснова из компании Фридом Финанс.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.