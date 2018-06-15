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Тенге держится у отметки в 336 за доллар

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Тенге держится у отметки в 336 за доллар
Фото: vlast.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 335,94 тенге, показав рост на 0,09 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $25,6 млн., показав снижение на $6,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:25 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,9 за баррель. Как писал Reuters, котировки показывали разнонаправленную динамику вечером в четверг. Среди факторов давления на нефть аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), США на прошлой неделе нарастили производство нефти до 10,9 млн. баррелей в сутки.

В то же время участники рынка продолжают гадать над судьбой глобального пакта ОПЕК+ в преддверии заседания министров стран картеля и не входящих в него государств, которое пройдёт на следующей неделе в Вене. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил в четверг, что участники сделки могут обсудить возможность постепенного увеличения мирового производства нефти на величину до 1,5 млн. баррелей в сутки с 1 июля.

Российская валюта набрала треть процента от уровня среды. В течение дня доллар падал ниже отметки 62 рубля, при этом объем сделок приближается к $4 миллиардам. «Динамика рубля сегодня явилась отражением легкой эйфории участников валютного рынка после того, как завершились заседания мировых центробанков – ФРС США и ЕЦБ. Поступившие от регуляторов сигналы в целом совпали с рыночными. И инвесторы приступили к фиксации позиций по факту наступивших событий», - рассказала Reuters Анастасия Соснова из компании Фридом Финанс.
Источник: vlast.kz
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