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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

NASA и Microsoft заинтересовались разработками 19-летнего алматинца

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 12:02
NASA и Microsoft заинтересовались разработками 19-летнего алматинца
© Sputnik
АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Корпорация Microsoft и космическое агентство NASA проявили интерес к инновационным разработкам алматинского изобретателя, победителя конкурса "100 новых лиц" Тимура Рыспекова.

Алматинец разработал 50 проектов и 28 из них запатентовал. Сейчас 19-летний изобретатель сотрудничает с американскими гигантами, анализирует для них данные и создает компьютерные программы. В анализе больших данных Тимур Рыспеков с 13 лет.

"Я начал с разработки математических систем для программирования различных вычислительных программ, чтобы считать физические и математические задачи. Самым первым проектом стал робот в форме танка, который является мини-метеостанцией. Он способен взять 87 видов химических реактивов, температуру, радиацию, влажность", — рассказал телеканалу "Алматы" Тимур Рыспеков.

Танк используют в производстве несколько крупных горнодобывающих компаний.



В настоящее время Тимур в команде с другими молодыми IT-специалистами работает над созданием программы для компании Microsoft. Это проект для презентации фотографий и видео файлов Absolut Viewer. По словам Тимура, программа занимает меньше оперативной памяти в компьютере и содержит больше функций, чем привычный Power Point.

"Я выполняю различные анализы для систем NASA для марсоходов, представил свой проект на NASA spay challenge, а также разрабатываю различные приложения для международных горнорудных компаний по выборке представительных проб и разрабатываю для канадской системы образования программу для родительского контроля, чтобы дети могли пользоваться только образовательными сайтами", — сообщил алматинец.

Еще один автор уникальной разработки — химик Диас Тастанбеков, который вырастил не один урожай овощей беспочвенным способом, когда корни рассады опрыскиваются специальным раствором со всеми необходимыми питательными веществами, и открыл небольшую теплицу. Теплица дает до 30 килограммов продукции в сутки. В ближайших планах — открыть большой комплекс по выращиванию овощей и фруктов на территории Алматы.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Димеген (Посетители) Сегодня, 13:49
Вот это да! Красава!
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:00
Tımýp, jaraısyń. Daryn bar, kórinip tur. Amal joq Qurama Shtatqa ketetin shyģarsyń, óıtkeni bizde sen sekildi jastarģa jaģdaı jasalmaģan. Jolyń bolsyn, sáttilik dada
 
 

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