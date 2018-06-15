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МИД ищет казахстанку, потерявшую память в Стамбуле

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 12:28
МИД ищет казахстанку, потерявшую память в Стамбуле
Фото ©Турар Казангапов
Сотрудники Министерства иностранных дел Казахстана проверяют информацию, согласно которой казахстанка потеряла память, находясь в Стамбуле (Турция), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информация о девушке в аэропорту Стамбула впервые появилась в соцсети Facebook.

"Я лично 11 июня встретил ее в аэропорту Турции (город Стамбул) в неадекватном состоянии, у нее что-то случилось и она потеряла память (не совсем), кое-что мы смогли узнать. Когда мы попытались ей помочь, спросили ее билет на самолет, я увидел, что ее самолет улетел в 01.00, то есть она не вылетела из Стамбула, а ее багаж улетел. Она направлялась из Стамбула в город Бишкек (Киргизия). Она родом из Казахстана", - говорится в сообщении, распространяемом в Facebook. Информация сопровождается фотографией женщины.

Пользователь соцсети Serhiy Bryashchey сообщил, что женщина понимала русскую речь. Позже сотрудники скорой помощи увезли ее в больницу.

В пресс-службе МИД пояснили, что как только информация появилась, генеральный консул Казахстана отправился в аэропорт, чтобы выяснить все обстоятельства. Как выяснили сотрудники МИД, 12 июня девушка покинула территорию Турции на самолете.

Сейчас ведомство занимается выяснением всех обстоятельств дела и местонахождения гражданки Казахстана.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:10
Tabylatynyna senimdimin.
 
 

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