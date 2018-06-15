"Принести 70 справок": Депутат рассказал, как тяжело в Казахстане взять кредит

"70 справок и подтверждений" - депутат Владислав Косарев рассказал о сложностях получения кредита в Казахстане, пишет NUR.KZ.
"Ко мне на прием приходил житель села Шалкар около Астаны (...) Он два месяца оформляет кредит на 4 млн тенге. Для этого с него требовали справки. Я сам видел бумаги - 70 пунктов по справкам и подтверждениям", - заявил депутат.
Косарев вопрошал у парламентариев - о каком упрощенном получении кредита можно говорить, если люди сталкиваются с такими трудностями и обилием возможных справок.
"Все это гасит инициативу людей и сдерживает их. Передаю этот перечень министерству экономики - посмотрите, чем занимаются ваши работники на местах. Я думаю, это поможет моему визави", - заявил депутат.
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