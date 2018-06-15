«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Июня
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.99 KZT
  • €1 = 397.24 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Qazkom сдает банковскую лицензию

Просмотров:401 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Qazkom сдает банковскую лицензию
Фото ©Tengrinews.kz
Qazkom сдает банковскую лицензию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового института. Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова сказала, что это "запланированная веха в историческом процессе объединения двух банков".

"Мы понимаем всю ответственность данного момента, поэтому прилагаем все усилия к тому, чтобы клиенты Qazkom почувствовали только позитивные перемены. Команды обоих банков на протяжении месяцев ведут практическую работу по консолидации банковских операций в Народном банке, который примет на себя все активы и обязательства перед клиентами и контрагентами Qazkom. После передачи клиентских счетов в объединенный банк Qazkom более не потребуется банковская лицензия, поэтому было принято решение о ее сдаче. Данная юридическая процедура будет осуществлена после объединения активов. До этого времени Qazkom будет продолжать свою деятельность в обычном режиме", - сообщила Умут Шаяхметова.

14 июня 2018 года в Алматы на внеочередном общем собрании акционеров Qazkom было принято решение о добровольном обращении в Национальный Банк Республики Казахстан с заявлением о прекращении действия лицензии Qazkom на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

Юридическим оформлением передачи Народному банку всех прав и обязательств Qazkom будет являться подписание передаточного акта. Ранее банк получил разрешение НБ РК на проведение добровольной реорганизации Qazkom путем его присоединения к Народному банку.

"Qazkom считает необходимым довести до сведения всех заинтересованных лиц о продолжении стандартной банковской деятельности в прежнем режиме до даты подписания вышеупомянутого передаточного акта. После этой даты исполнение всех прав и обязательств Qazkom перейдет к Halyk Bank, который продолжит обслуживать клиентов и работать с партнерами Qazkom в прежнем режиме, с сохранением бренда (торговой марки) "Казкоммерцбанк / Qazkom" на определенный период", - отметили в пресс-службе.

Решение о добровольной реорганизации Qazkom в форме его присоединения к Народному банку было принято на годовом общем собрании акционеров Qazkom и совместном общем собрании акционеров Народного банка и Qazkom, состоявшихся 20 апреля 2018 года.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика