Qazkom сдает банковскую лицензию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового института. Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова сказала, что это "запланированная веха в историческом процессе объединения двух банков".



"Мы понимаем всю ответственность данного момента, поэтому прилагаем все усилия к тому, чтобы клиенты Qazkom почувствовали только позитивные перемены. Команды обоих банков на протяжении месяцев ведут практическую работу по консолидации банковских операций в Народном банке, который примет на себя все активы и обязательства перед клиентами и контрагентами Qazkom. После передачи клиентских счетов в объединенный банк Qazkom более не потребуется банковская лицензия, поэтому было принято решение о ее сдаче. Данная юридическая процедура будет осуществлена после объединения активов. До этого времени Qazkom будет продолжать свою деятельность в обычном режиме", - сообщила Умут Шаяхметова.



14 июня 2018 года в Алматы на внеочередном общем собрании акционеров Qazkom было принято решение о добровольном обращении в Национальный Банк Республики Казахстан с заявлением о прекращении действия лицензии Qazkom на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.



Юридическим оформлением передачи Народному банку всех прав и обязательств Qazkom будет являться подписание передаточного акта. Ранее банк получил разрешение НБ РК на проведение добровольной реорганизации Qazkom путем его присоединения к Народному банку.



"Qazkom считает необходимым довести до сведения всех заинтересованных лиц о продолжении стандартной банковской деятельности в прежнем режиме до даты подписания вышеупомянутого передаточного акта. После этой даты исполнение всех прав и обязательств Qazkom перейдет к Halyk Bank, который продолжит обслуживать клиентов и работать с партнерами Qazkom в прежнем режиме, с сохранением бренда (торговой марки) "Казкоммерцбанк / Qazkom" на определенный период", - отметили в пресс-службе.



Решение о добровольной реорганизации Qazkom в форме его присоединения к Народному банку было принято на годовом общем собрании акционеров Qazkom и совместном общем собрании акционеров Народного банка и Qazkom, состоявшихся 20 апреля 2018 года.