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Население Казахстана превысило 18 млн человек

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Население Казахстана превысило 18 млн человек
Фото из открытых источников
В Казахстане численность населения на 1 мая составила 18 232 000 и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 238,5 тыс. человек, или на 1,3 процента, передаёт BNews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности 10 492,2 тыс человек (57,5%), проживающих в городе, 7 739,8 тыс (42,5%) в сеской местности.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся с января по май составило 124,3 тыс человек, что на 2,4% больше, чем год назад. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,70.

Естественный прирост казахстанцев увеличился на 2,3 тыс человек (на 3,1%) и составил 79,5 тыс граждан. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,24 человека.

В рассматриваемом периоде умерло 44,8 тыс человек (на 1,1% больше). Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1000 человек. 1095 погибших младенцы в возрасте до 1 года, рост на 3,9% о сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что основной причиной младенческой смертности стало состояние, возникающие в перинатальном периоде, от которых умерло 506 новорожденных, то есть 46,2% от общего числа смертных случаев. От врождённых аномалий умерло 239 детей или 21,8%, от болезней органов дыхания – 89 или 8,1%, от инфекционных и паразитарных болезней – 55 или 5% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 50 или 4,6%.

За январь-апрель 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,81 случаев на 1000 родившихся.

Кроме того, по сведениям, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в Казахстан приезжих по сравнению с годом ранее уменьшилось на 24,9% и составило 4 421 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 20,8% и составило 9 332 человека, сальдо миграции - 4 911 человек.
Источник: bnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:33
Qazaqstan - qazaqı bop bara jatyr. Yendi, bilimdi kóterý kerek. Bilimsiz qalyqtyń bolashaģy joq.
 
 

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