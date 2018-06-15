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Какие дороги станут платными в ближайшие три месяца в Казахстане

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Какие дороги станут платными в ближайшие три месяца в Казахстане
© AFP 2018 / ISSOUF SANOGO
АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Систему взимания платы за проезд внедрят на трех дорогах Казахстана в ближайшие месяцы, сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

Он отметил, что сегодня в республике действует одна платная дорога: Астана − Бурабай, протяженностью около 210 километров.

"В ближайшие три месяца на трех участках − более 630 километров − будет внедрена система взимания платы за проезд. На первом участке, Алматы − Хоргос, в конце июля полностью будет введена система. А также Астана − Темиртау и Алматы − Капшагай, это будет в сентябре", − сказал Касымбек на совместном заседании палат парламента.

Планируется, что до 2020 года платность будет внедрена на более чем 5,5 тысячи километров республиканских дорог, а до 2022 года − на более чем 10 тысячах километров дорог.

По словам министра, такие платные дороги обеспечат сбор денег, которые должны полностью компенсировать расходы, связанные с ремонтом и содержанием дорог.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:43
kuba7778
Jol máselesine kelsek, aqyly bolģany durys. Aqyly joldar jóndelip turady. Al mundaı jolmen kólikgińmen aıdaý bir ģanıbet. Túzý jolģa jeter dúnıe bar ma dada
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 kuba7778 (Посетители) Сегодня, 17:31
Қай жаңалық болса да қымбатшылық және халықтан ақша жинау тәсілдері
 
 

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