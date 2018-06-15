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Как получить компенсацию за задержку рейса

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Как получить компенсацию за задержку рейса
Скриншот видео YouTube
Задержка рейса — неприятная, но относительно частая ситуация, которая может случиться уже в самом начале путешествия. Причины довольно разнообразны: плохие погодные условия, технические неполадки в самолете, большая загрузка воздушного пространства аэропорта, внутренние проблемы авиакомпании и т. д. Небольшие отклонения от времени вылета, как правило не причиняют существенных неудобств, а вот длительные задержки омрачают ситуацию. В том, на что может рассчитывать пассажир в случае задержки авиаперелетов разбирался корреспондент Центра деловой информации Kapital.kz

При задержке либо вовсе отмене рейса вследствие позднего прибытия судна, а также при изменении маршрута полета авиаперевозчик обязан организовать для пассажиров в пункте вылета либо в промежуточном пункте удобства для ожидания, в соответствии со ст. 86 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Для получения информации о том, по какой причине происходит задержка необходимо обратиться к агентам наземной службы либо в Call Centre авиакомпании-перевозчика. В том случае если пассажиры летят с маленьким ребенком до семи лет, положена комната матери и ребенка, если таковая имеется в аэропорту.

Характер компенсационных действий зависит от продолжительности задержки авиарейса.

При ожидании рейса более 2-х часов: авиакомпания обязана по требованию предоставить 2 телефонных звонка, в том числе и на международные направления продолжительностью не более 5-ти минут или дать возможность отправить два сообщения по электронной почте, если пассажир не имеет выхода в интернет. Так же авиакомпания обязана обеспечить прохладительными напитками. При ожидании рейса более 4-х часов, помимо предоставления напитков и связи, авиакомпания должна обеспечить горячим питанием. Если время задержки рейса составляет более 6-ти часов в ночное время и более 8-ми часов в дневное, пассажиры имеют право претендовать на предоставление размещения в гостинице, а так же на трансфер до места проживания и обратно. Все вышеупомянутые услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Если приходится ждать вылета более 10-ти часов по вине авиакомпании, положена компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки. В случае если пассажир при ожидании задержанного рейса свыше 10-ти часов не воспользовался перевозкой, то авиакомпания должна обеспечить полный возврат по авиабилету, то есть 100% компенсацию от стоимости перелета.

Компенсационные выплаты на территории Евросоюза

Если о базовых вещах вроде звонка по телефону, еды и напитков знают многие, то про денежную компенсацию за задержку рейса до 600 евро, которая полагается в определённых случаях, знают далеко не все. Итак, хотите оказаться в числе 2 % авиапутешественников, которые каждый год получают компенсацию от авиакомпаний за задержанные рейсы? Сделать это легко, если зона вылета находится на территории Евросоюза — нужно лишь знать свои права, ведь вы защищены законом (Регламент Парламента и Совета от 11 февраля 2004 года № 261/2004 об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса и об отмене Регламента (ЕЭС) № 295/91.). Все вышеперечисленные способы компенсации действуют при задержке авиарейсов по всему миру. Но помимо всего прочего, пассажиры все-таки имеют право и на иные денежные компенсации.

Что нужно сделать?

Если задержка или отмена рейса произошла по вине авиакомпании, то можно обращаться в компанию AirHelp — это зарубежный стартап, поддерживаемый Y Combinator (фонд, помогающий развиваться новым интернет компаниям). Главная цель AirHelp — помочь клиентам получить компенсацию за их неудобства, в которые входят отмена и задержка рейса.

По законам Евросоюза, авиаперевозчик обязан возместить ущерб, в случае отмены или более чем 3-часовой задержки рейса, если:

— сообщение о проблеме с рейсом пассажир получил менее чем за 14!!! дней до вылета;

— авиаперелет осуществляется из страны, входящей в ЕС или выполняется европейской авиакомпанией, при этом совершенно не важно, если страна проживания пассажира не входит в Евросоюз;

— задержка произошла по вине авиакомпании, сюда не входят форс-мажорные ситуации, такие как гроза, карантин или забастовка.

Каков размер компенсации за задержанный рейс?

Согласно закону, возможны следующие фиксированные размеры компенсации: 250 евро, 400 евро и 600 евро. Причем размер компенсации определяется дальностью перелёта и никак не зависит от цены билета. Поэтому неважно, сколько стоил билет на задержанный рейс, скажем, из Парижа в Бангкок — 400 или 50 евро, — всё равно полагается компенсация в размере 600 евро.

Для того, чтобы пассажир получил возмещение ущерба, необходимо указать номер рейса, время задержки, длительность предполагаемого или совершенного перелета, причину задержки, указанную авиакомпанией и другую имеющуюся информацию. Приложение проверит, может ли покупатель рассчитывать на возврат средств, и передаст запрос авиакомпании. Будет очень хорошо, если будет сохранен посадочный талон, распечатанная копия самого билета и прочие документы, полученные во время ожидания. Большим плюсом будет и то, если, например, сорвалась сделка или вы не попали на следующий рейс, конечно, документы так же нужно будет приложить. Также можно предоставить письма от авиакомпании об отмене рейса, которые часто приходят на e-mail.

Как рассчитывается сумма компенсации.

— Для любых рейсов дальностью до 1500 км, за срыв которых клиенту полагается компенсация в размере 250 евро, размер платы за услуги составит 63 евро, включая применимый НДС.

— Для любых рейсов дальностью от 1500 до 3500 км, за срыв полагается компенсация в размере 400 евро, а сумма вознаграждения AirHelp составит 100 евро, включая НДС.

— Для любых рейсов, дальность полетов которых составляет более 3500 км, компенсация будет составлять 600 евро, а плата за услуги составит 150 евро.

AirHelp взимает плату за услуги только в том случае, если вашу заявку удовлетворяют. Сумма вознаграждения вычитается из суммы компенсации, полученной от авиакомпании и составляет 25%. Если заявка остается неудовлетворенной, пользователю не нужно за неё платить.
Источник: КАПИТАЛ
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