Казахстанец нокаутировал тайца с 95 победами и завоевал пояс чемпиона Азии по муайтай

Казахстанский тайбоксер Еламан Саясатов завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирного совета муайтай (WMC) в рамках Кубка акима Астаны, корреспондент Vesti.kz.



20-летний Саясатов в предпоследнем, четвертом, раунде нокаутировал Конгкамрая Жирапонга из Таиланда. Таец выходил на поединок с 95 победами, но Саясатов сумел нанести ему 26-е поражение в карьере и выиграл континентальный пояс.



"Посвящаю свою победу 20-летию столицы. Своей любимой маме. Обещаю стремиться к новым победам для Казахстана," - рассказал молодой спортсмен.



- Ты отрабатывал свою победную комбинацию или попробовал на удачу?



- Да. Много времени уделял ей на тренировках. Очень рад, что сумел порадовать болельщиков яркой победой.



Почетными гостями состязания стали премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель КНБ и президент Федерации муайтаи РК Карим Масимов, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и аким Астаны Асет Исекешев.



Титульный поединок Саясатова и Жирапонга предварял международный турнир, где победителю доставался Кубок акима Астаны. Состязание в весовой категории до 71 килограмма прошло в формате "восьмерки" по олимпийской системе: с четвертьфиналов и до боя за трофей.



Открывали турнир бразильский боец Фабиано Хауторн (22-10) и Диас Касенов (8-1) из Казахстана. Отечественный спортсмен выиграл бой единогласным решением судей по итогам трех раундов.



Его соперник по полуфиналу определялся в следующем бою - между Бекжаном Матысаевым (18-3) из Кыргызстана и поляком Матеушом Янеком (11-2). Как и Касенов, бой по очкам выиграл Матысаев.



В третьем четвертьфинале встречались тайский боец Соенгкхунтод Сатаватт (70-30-8) и Алекс Велин (20-4-1) из Швеции. Победитель снова был объявлен единогласным решением - победил боец из Таиланда.



Последний полуфиналист определялся в бою Властимира Баринки (31-11) из Чехии и казахстанца Николая Самусева (2-0). На исходе первого раунда Самусев нокаутировал соперника ударом в голову и квалифицировался в 1/2 финала состязания.



Полуфинальные дуэли открывали Матысаев и Касенов. По ходу первого раунда казахстанский боец получил травму ноги, которая помешала продолжить ему поединок. Победу присудили спортсмену из Кыргызстана.



Противостояние тайского бойца Сатаватта и Самусева из Казахстана также не продлилось все три раунда. В стартовой трехминутке наш соотечественник получил серьезное рассечение - медицинская бригада пришла на помощь бойцу. А в третьем раунде медики потребовались уже бойцу из Таиланда. Николай дважды отправил соперника на настил ринга, и вырвал досрочную победу.



Финальный поединок между Матысаевым и Самусевым не выявил обладателя трофея досрочно. Победа по очкам, а с ним и Кубок акима, достались бойцу из Казахстана.