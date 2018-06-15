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По ошибочному диагнозу отрезали одну грудь и выплатят 6 миллионов

Просмотров:89 Опубликовано: Вчера, 22:47
По ошибочному диагнозу отрезали одну грудь и выплатят 6 миллионов
Фото Ак Жайык
Жительница Атырау У. обратилась в суд с иском к городской поликлинике №2 и областному онкологическому диспансеру о возмещении материального ущерба в размере 3 миллионов 422 тысяч и морального вреда в размере 20 миллионов тенге. Судебный вердикт таков, что в итоге она получит 6 миллионов 130 тысяч.

Как следует из материалов этого гражданского дела, в марте 2016 года женщина обратилась в поликлинику с жалобами на боли в правой груди. Там не смогли точно диагностировать заболевание, между тем ее состояние ухудшилось, и она попала в онкологический диспансер. На основании экспресс-биопсии сотрудники Атырауского института судебной экспертизы определили рак правой молочной железы. Однако при дальнейшем обследовании в Астрахани этот диагноз не подтвердился.

«Ненадлежащее исполнение прямых обязанностей врачами поликлиники, онкологического диспансера, неправильное проведение анализов работниками Атырауского института судебной экспертизы послужили прямой причиной прогрессирования запущенного гнойно-некротического процесса и потери органа», сообщает пресс- служба городского суда.

В пользу истицы с поликлиники №2 и областного онкологического диспансера будут взысканы материальный ущерб в размере 3 миллионов 130 тысяч тенге и моральный вред в размере 3 миллионов. Судебное решение вступило в законную силу. В отношении виновных медиков идет служебное расследование.

Фархат АБИЛОВ
Источник: Ак Жайык
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Вчера, 23:53
И после такого кто то мне хочет сказать что в РК есть медицина? lol
 
 

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