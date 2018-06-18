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ЧП с поездом в Шу: Установлены личности погибшего подростка и пострадавших

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:10
ЧП с поездом в Шу: Установлены личности погибшего подростка и пострадавших
Фото очевидца
Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало информацию о погибшем и пострадавших во время ЧП в Жамбылской области недалеко от станции Шу, где днем 17 июня сошел с рельсов пассажирский поезд "Байтерек" сообщением Астана - Алматы.

"По предварительной информации, погиб один ребенок 2006 года рождения, за медицинской помощью обратились 14 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован в Шускую городскую больницу в отделение травматологии, состояние стабильное. 13 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Также министерство приводит список с именами, фамилиями и адресами проживания погибшего и тех, кто обратился за врачебной помощью.

Скончался: Малинев Григорий Александрович 2006 года рождения из города Шу.

Среди пострадавших:

Исламгали Акерке Бакытовна (1994 года рождения, Балхаш)
Умиржанова Айгерим Курмангазиевна (1992, Балхаш)
Даутов Алишер Кенжеболатұлы (2006, Астана)
Байжанов Альби Махамбетиярович (1970, Астана)
Аубакиров Дидар Ахатұлы (1980, Талдыкорган)
Талгат Камшат (1987, Иссык)
Каримова Айгуль (1977, Астана)
Сексенбаев Уалихан Молдагулович (1978, Тараз)
Воронцова Алина Юрьевна (1982, Шахтинск)
Воронцова Ева Валентиновна (2013, Шахтинск)
Севдеева Наталья Дмитриевна (1975, Шахтинск)
Севдеева Софья Дмитриевна (2008, Шахтинск)
Бозлаков Алмат Жомартович (1988, Алматы)
Самат Султанали (2017, Иссык)




Между тем, как сообщает пресс-служба АО "Қазақстан темір жолы", вечером 17 июня более 400 пассажиров потерпевшего крушение поезда доставлены в Алматы. На железнодорожном вокзале Алматы-1 им оказана вся необходимая помощь. Организованы дежурства более 10 машин скорой помощи и медпункта вокзала. Пассажирам также даны консультации по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.

"Для обеспечения оперативной доставки людей до пункта назначения на станцию Шу были отправлены семь пассажирских вагонов", - заявил директор Алматинского филиала АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Сарсебек Джапаров.

В компании заверили, что происшествие не повлияет на график движения поездов на участке Астана - Алматы.
Источник: Tengrinews.kz
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