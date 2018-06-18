ЧП с поездом в Шу: Установлены личности погибшего подростка и пострадавших

Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало информацию о погибшем и пострадавших во время ЧП в Жамбылской области недалеко от станции Шу, где днем 17 июня сошел с рельсов пассажирский поезд "Байтерек" сообщением Астана - Алматы.
"По предварительной информации, погиб один ребенок 2006 года рождения, за медицинской помощью обратились 14 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован в Шускую городскую больницу в отделение травматологии, состояние стабильное. 13 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Также министерство приводит список с именами, фамилиями и адресами проживания погибшего и тех, кто обратился за врачебной помощью.
Скончался: Малинев Григорий Александрович 2006 года рождения из города Шу.
Между тем, как сообщает пресс-служба АО "Қазақстан темір жолы", вечером 17 июня более 400 пассажиров потерпевшего крушение поезда доставлены в Алматы. На железнодорожном вокзале Алматы-1 им оказана вся необходимая помощь. Организованы дежурства более 10 машин скорой помощи и медпункта вокзала. Пассажирам также даны консультации по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.
"Для обеспечения оперативной доставки людей до пункта назначения на станцию Шу были отправлены семь пассажирских вагонов", - заявил директор Алматинского филиала АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Сарсебек Джапаров.
В компании заверили, что происшествие не повлияет на график движения поездов на участке Астана - Алматы.
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