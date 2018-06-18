Владельцы iPhone жалуются на обновление, которое разряжает батарею за минуты

Многие пользователи iPhone 6, 6S и 7 начали жаловаться на ускоренную разрядку батареи после установки обновления iOS 11.4, вышедшего в конце мая. Оно включает множество новых функций и изменений, но, похоже, не только полезных. Об этом сообщает Mobiltelefon.ru.



На официальных форумах Apple появилась тема, где владельцы смартфонов обсуждают эту проблему. Общее число подтвердивших ее наличие в одной из веток приближается к 1700.



Некоторые говорят, что устройство теряет по одному проценту за 20 секунд использования, другие утверждают, что общее время автономной работы снизилось после обновления наполовину. Один из пользователей написал, что уровень заряда упал с 50 процентов до 20 процентов за считанные минуты, хотя аппаратом даже не пользовались.



Судя по отзывам, разрядка батареи происходит независимо от модели iPhone. В некоторых случаях помогает отключение подключения к сетям Wi-Fi, а в других - переключение Wi-Fi с 5 ГГц на 2,4 ГГц. Но у других пользователей такие "трюки" не срабатывают. В результате, многие откатились на iOS 11.3.1 и аккумулятора снова стало хватать на привычное время.



Официальное заявления Apple по этому поводу нет. Очевидно, неисправность будет устранена в ближайшем обновлении ПО.