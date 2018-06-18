Тенге резко ослаб в начале недели

Курс нацвалюты составил 338,17 тенге за доллар по итогам утренних торгов 18 июня на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По итогам предыдущей утренней сессии 15 июня стоимость одного доллара составляла 335,94 тенге, дневной - 336,48 тенге.



Первая сделка утренних торгов 18 июня прошла по цене 337,70 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 338,56 тенге за доллар. Объем торгов достиг 88,7 миллиона долларов.



Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334-340 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 72,69 доллара за баррель.