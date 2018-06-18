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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тенге резко ослаб в начале недели

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Тенге резко ослаб в начале недели
Фото: tengrinews.kz
Курс нацвалюты составил 338,17 тенге за доллар по итогам утренних торгов 18 июня на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам предыдущей утренней сессии 15 июня стоимость одного доллара составляла 335,94 тенге, дневной - 336,48 тенге.

Первая сделка утренних торгов 18 июня прошла по цене 337,70 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 338,56 тенге за доллар. Объем торгов достиг 88,7 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334-340 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 72,69 доллара за баррель.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:21
Saken31a
Bilesiń be, teńgeniń 2 yese quldyraģanyna qaramastan, teńgeniń jyl saıynģy qunsyzdanýyna jáne t.b. aýyrtpalyqtarģa qaramastan qalyqtyń ortasha jaģdaıy jaqsy bop tur ģoı. Úkimet basyndaģylar aqymaq yemes. Qazaqstan qalqynyń jyl boıy ne satyp alatynyn (kólik, úi jabdyqtary - tońazytqysh, salqyndatqysh, teledıdar jáne t.b., páter, AliExpress) bilip otyr, qanshama meıramqanalarda toı-domalaqtar ótkiziledi) bárin bilip otyr. Sondyqtan, qalyqtyń jaģdaıy jaqsy deýge bolady. Iá, árıne, qalyqtyń belgili bir paıyzy ólimsirep ómir súrip júrgen bolar, biraq,olar sanalaıdy.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Saken31a (Посетители) Сегодня, 13:04
Мына багытпен халык тентиреп кететин шыгар. Он багытка емес кери карай кулдырап бара жатыр гой тенге. Алган айлык тиын болып калатын шыгар.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:00
Позавчера нацбанк давал разъяснения по поводу невозможности ослабления тенге.
Так всегда бывает перед падением.
Разворовали страну. Пожинаем результаты.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:41
Men tań qalmadym.
 
 

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