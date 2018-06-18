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Министр экономики прокомментировал возможность введения налога на богатство

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Министр экономики прокомментировал возможность введения налога на богатство
Фото из открытых источников
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов выразил свое мнение по поводу возможности введения так называемого «налога на богатство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается налога на богатство - тоже такое расхожее название, по-разному его, наверное, можно понимать. (...) На мой взгляд, объекты налогообложения, такие как земля, имущество и автотранспорт, гораздо более легко администрируются. То есть это все есть в государственных кадастрах, реестрах, регистрах и все это зарегулировано либо в Министерстве юстиции, либо в МВД. И налог на богатство нужно изымать не с зарплаты, а где-то в сторону объектов, которые более легко администрируются», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе отчетной встречи с населением.

При этом министр подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подойти внимательно и взвешенно.

«Пока мы только смотрим международный опыт и стараемся приложить его к нашим реалиям. Каких-то конкретных изменений по этим вопросам в этом году мы не планируем», - добавил он.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:40
Qalaı bolsada, salyq qarapaıym qalyqtan alynatyn bolady.
 
 

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