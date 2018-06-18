Актриса из Киева подтвердила, что снималась в ролике Аблязова, не поддерживая его идей

Заявление Генеральной прокуратурой Казахстана о происхождении роликов организации ДВК с призывами выйти на митинг подтвердила исполнительница главной роли в видео "Её первый раз".
Актриса из Киева Мария Соколова не знала всю предысторию взаимоотношений Мухтара Аблязова с государством, когда согласилась участвовать в съёмках. Всё это выяснилось уже после публикации ролика на YouTube и реакции на него прокуроров.
"Всем уже известно, что нас наняли. Это была актёрская игра, ничего более. Нам было известно, что это съёмки ролика о митинге за бесплатное образование. Но мы понятия не имели, что всё настолько глобально", – поделилась Мария Соколова.
Она подтвердила, что организацией занималось рекламное агентство из Киева. Съёмки проходили там же, в столице Украины.
"У нас очень востребованы актёры с азиатской внешностью. Поэтому мне сообщили, что нужна моя помощь. Но если бы мы знали, что из-за этого всего поднимется такой шум, мы бы не участвовали", – пояснила свою позицию актриса.
Серия роликов с призывами выйти на митинги 23 июня появились в интернете 12 июня.
В Генпрокуратуре РК на следующий день заявили, что для съёмок на деньги Аблязова в Киеве наняли рекламное агентство. В роликах снимаются профессиональные актёры и модели с азиатской внешностью, которые на самом деле не являются гражданами РК, а содержание роликов направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе.
В другом ролике, по данным надзорного органа, снялся родной племянник Мухтара Аблязова Айдар Амангельдиев, который уехал из Казахстана ещё в 2009 году и сейчас учится в Шотландии.
Деятельность ДВК запрещена на всей территории Республики Казахстан. Генпрокуратура предупредила, что митинги, на которые зовёт ДВК, будут считаться незаконными и за участие в них казахстанцев могут арестовать на 15 суток.
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