«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 336.39 KZT
  • €1 = 390.28 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Актриса из Киева подтвердила, что снималась в ролике Аблязова, не поддерживая его идей

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 11:58
Актриса из Киева подтвердила, что снималась в ролике Аблязова, не поддерживая его идей
Фото с личной страницы актрисы в соцсетях
Заявление Генеральной прокуратурой Казахстана о происхождении роликов организации ДВК с призывами выйти на митинг подтвердила исполнительница главной роли в видео "Её первый раз".

Актриса из Киева Мария Соколова не знала всю предысторию взаимоотношений Мухтара Аблязова с государством, когда согласилась участвовать в съёмках. Всё это выяснилось уже после публикации ролика на YouTube и реакции на него прокуроров.

"Всем уже известно, что нас наняли. Это была актёрская игра, ничего более. Нам было известно, что это съёмки ролика о митинге за бесплатное образование. Но мы понятия не имели, что всё настолько глобально", – поделилась Мария Соколова.

Она подтвердила, что организацией занималось рекламное агентство из Киева. Съёмки проходили там же, в столице Украины.

"У нас очень востребованы актёры с азиатской внешностью. Поэтому мне сообщили, что нужна моя помощь. Но если бы мы знали, что из-за этого всего поднимется такой шум, мы бы не участвовали", – пояснила свою позицию актриса.

Серия роликов с призывами выйти на митинги 23 июня появились в интернете 12 июня.

В Генпрокуратуре РК на следующий день заявили, что для съёмок на деньги Аблязова в Киеве наняли рекламное агентство. В роликах снимаются профессиональные актёры и модели с азиатской внешностью, которые на самом деле не являются гражданами РК, а содержание роликов направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе.

В другом ролике, по данным надзорного органа, снялся родной племянник Мухтара Аблязова Айдар Амангельдиев, который уехал из Казахстана ещё в 2009 году и сейчас учится в Шотландии.

Деятельность ДВК запрещена на всей территории Республики Казахстан. Генпрокуратура предупредила, что митинги, на которые зовёт ДВК, будут считаться незаконными и за участие в них казахстанцев могут арестовать на 15 суток.
Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика