В каком регионе Казахстана больше говорят на казахском языке

В Атырауской области 97 процентов населения говорят на государственном языке, это является самым высоким показателем по стране. Об этом заявили в Региональной службе коммуникаций по результатам социального опроса, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что по заказу управления по развитию языков акимата Атырауской области был организован соцопрос, в котором приняли участие в общей сложности 800 респондентов.



Опрос проводился как в городе, так и в семи районах области. Главная цель исследования - определить отношение жителей Атырау к языковой ситуации в регионе, а также к реализации программы трехъязычия в школах. Также в ходе анкетирования жители Атырауской области рассказали о своих взглядах о переходе казахского языка на латинскую графику.



"Согласно опросу, уровень владения государственным языком в регионе является самым высоким в стране: доля взрослых людей, говорящих на государственном языке, - 96,9 процента, при этом свободно владеют казахским 64,1 процента, средний уровень знаний - у 32,8 процента опрошенных. Доля взрослого населения, владеющего английским языком, составляет 15,3 процента, казахским, русским и английским сразу - 12,1 процента", - говорится в сообщении.



Также респондентам было задано несколько вопросов для определения уровня поддержки реформы казахского языка и перехода на латиницу.



Результаты исследований показали, что респонденты знают о масштабах и сложностях осуществления реформы и несут полную ответственность за успех ее реализации.



Так, 36,7 процента респондентов сказали, что изучение казахского языка на основе латинской графики будет сложным, но выразили намерение поддержать реформу. 28,5 процента респондентов среднего возраста и молодые люди с высшим образованием, в частности жители областного центра, выразили свою заинтересованность в реформе и заявили, что им будет легко изучать латинскую графику.



Результаты исследования показывают, что 85,8 процента респондентов поддерживают политику трехъязычного образования в стране и считают ее эффективной (71,1 процента). Особенно положительная оценка была дана реформе молодежью с высшим образованием и жителями города.



"Таким образом, на основании этих данных можно сделать вывод о том, что жители региона поддерживают языковую политику государства и оценивают ее на самом высоком уровне", - сообщили в управлении по развитию языков Атырауской области.