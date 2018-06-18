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На ЕНТ выпускникам школ подготовили 80 тысяч вопросов

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 14:44
На ЕНТ выпускникам школ подготовили 80 тысяч вопросов
Фото из открытых источников
Директор РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК Рамазан Алимкулов рассказал о готовности к проведению единого национального тестирования, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на primeminister.kz.

Рамазан Алимкулов отметил, что в текущем году ЕНТ будет проходить юбилейный 15-ый раз. За это время около 1,5 млн выпускников приняли участие в ЕНТ. В этом году 100 тыс. выпускников подали заявление на участие в ЕНТ.

«В настоящее время подготовка к ЕНТ-2018 идет в штатном режиме. Все аудитории готовы. Формат в текущем году не меняется, по каждому предмету по 20 вопросов. Три обязательных − история Казахстана, грамотность чтения, математическая грамотность, также два предмета на выбор», — сообщил Алимкулов на пресс-конференции в пресс-центре правительства РК.

Кроме того, директор центра проинформировал, что без изменений остается и механизм апелляции.

Так, в настоящее время отобраны члены республиканской апелляционной комиссии в составе 54 человек. До 13:00 следующего дня после сдачи тестирования выпускник, сдавший ЕНТ, а также оспаривающий какой-либо вопрос, имеет право сначала подать в местную апелляционную комиссию. Если местная апелляционная комиссия считает, что имеется основание оспаривать, в таком случае материалы передаются в республиканскую апелляционную комиссию.

Единое национальное тестирование будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах. Всего 120 тестовых заданий. Максимальный балл — 140. Проходной балл — 50 баллов, для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов.
Источник: newtimes.kz
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