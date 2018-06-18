Как государство будет снижать цены на продукты, рассказал Сулейменов

Как регулируются цены на социально-значимые продовольственные товары, рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передаёт корреспондент Bnews.kz.



Тимур Сулейменов отметил, что МНЭ на еженедельной основе проводит срез цен по социально-значимым продуктам по семи регионам, включая районный уровень.



"Много делается с точки зрения развития сельского хозяйства. Ключевым здесь является сокращение цепочки от производителя до конкретных полок. В этом направлении мы работаем. В ближайшее время в Правительстве будем докладывать о том, что мы, Минсельхоз, НПП "Атамекен" будем делать с тем, чтобы количество посредников сократить", - сказал министр в ходе отчётной встречи с населением в Астане.



Следующим направлением Тимур Сулейменов назвал переход на современный формат торговли.



"Потому что в крупных современных центрах, таких как "Магнум", цены дешевле, чем в придомовых магазинах, а на некоторые позиции дешевле, чем на базарах. При этом есть соответствующее качество – санитарный, фитосанитарный, эпидемиологический контроль. Они более прозрачны и на них гораздо легче воздействовать. То есть с точки зрения заключения меморандума, допустим, с "Магнумом" и "Арзаном", и акимату, и государственным органам гораздо проще договориться о сохранении этих цен на более сбалансированном уровне, нежели с огромным количеством рынков, которые носят стихийный и неконтролируемый характер. Поэтому одна из системных мер – переход на современный формат торговли", - пояснил Сулейменов.



Ещё одна мера по сдерживанию цен на социально-значимые продукты – договорённость между акиматами и бизнесменами.



"До сих пор пороговые цены и предельные цены устанавливаются по предложению МНЭ и Правительства. Понятно, что это нереально. В каждом конкретном регионе выносить на Правительство, а там необходимо оперативное реагирование. Поэтому в рамках закона, который подписал глава государства, эти полномочия переданы акиматам. Областной аким гораздо лучше понимает, что у него происходит в областном центре, городе областного значения, районе и он способен принять меры гораздо быстрее и эффективнее. Прежде, чем вводить предельные цены, акимат обязан проконсультироваться и дать возможность местным бизнесменам понизить цены", - отметил глава Миннацэкономики.



"Чем больше у нас на рынках будет объём предложений социально-значимых товаров, тем меньше, конечно, будет возможности для спекуляции, необоснованного повышения цен. У нас 19 наименований социально-значимых товаров – крупы, мясо, хлеб, молок – то, что мы покупаем каждый день. По 19 наименованиям у нас сбалансированный рост. В прошлом году был резкий рост и, соответственно, было огромное количество обращений и нареканий и даже критики в адрес нашего министерства. В этом году мы сезонный всплеск прошли достаточно хорошо", - добавил он.



В целом, как отметил министр, уровень годовой инфляции в Казахстане сейчас на уровне 6,2%. Это, по словам, Тимура Сулейменова, самый низкий показатель за последние три года.