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КТЖ выплатит компенсации семье погибшего и пострадавшим в Шу

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 17:39
КТЖ выплатит компенсации семье погибшего и пострадавшим в Шу
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АО "НК "ҚТЖ" выплатит компенсацию семьям погибшего подростка и пострадавшим в крушении поезда. Об этом сообщил председатель правления компании Канат Алпысбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Национальной компанией "Қазақстан темір жолы" принято решение о добровольной выплате компенсаций семье погибшего свыше двух миллиона тенге, пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести причиненного увечья, травмы или иного повреждения здоровья - от 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге", - сообщили в компании.

Также пассажиры могут обратиться за соответствующими выплатами в страховую компанию "НСК", с которой АО "Пассажирские перевозки" заключило в прошлом году договор. Вопрос предоставления дополнительной компенсации и выплат от страховой компании на особом контроле руководства АО "НК "ҚТЖ".

В компании действует оперативный штаб для координаций работ по ликвидации последствий схода вагонов.

В настоящий момент на месте происшествия идут восстановительные работы. Задействовано 9 единиц различной техники, порядка 300 железнодорожников. Движение поездов на участке не приостанавливалось, оно организовано по второму пути.

Специальная комиссия выясняет причины происшествия, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

"В настоящее время осуществляется осмотр технического состояния инфраструктуры участка пути, будут проводиться инструментальные замеры подвижного состава, изучаются результаты экспериментов", - сказал глава компании.

В АО НК "ҚТЖ" ведется служебное расследование, выясняются обстоятельства случившегося. Проверяются все участки железной дороги, состояние локомотивов и вагонов, усилен контроль за обеспечением безопасности движения поездов.

По факту происшествия правоохранительными органами под контролем Главной транспортной прокуратуры начало досудебное расследование.

ЧП с пассажирским поездом произошло 17 июня 2018 года близ станции Шу. В результате погиб один подросток 2006 года рождения, пострадали 14 человек. Их личности установлены.
Источник: Tengrinews.kz
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