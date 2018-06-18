Казахстанцы могут узнать размер своей будущей пенсии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как пользоваться пенсионным калькулятором, рассказали в алматинском филиале ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 1998 года в Казахстане действует накопительная пенсионная система, а это значит, что размер будущей пенсии зависит от суммы накоплений на индивидуальном пенсионном счете: чем больше удалось сделать накоплений, тем более комфортной будет жизнь на заслуженном отдыхе. Поэтому для формирования культуры персональных пенсионных планов и удобства вкладчиков на сайте Фонда и был размещен пенсионный калькулятор. Теперь каждый может рассчитать размер своей будущей пенсии, чтобы заранее планировать свою жизнь.
«Пользоваться калькулятором очень просто - на сайте www.enpf.kz
нужно зайти в раздел «Пенсионный калькулятор», в котором представлены два варианта расчета - «Прогнозный пенсионный калькулятор» (для будущих пенсионеров) и «Текущий пенсионный калькулятор» (для состоявшихся пенсионеров). Сначала необходимо заполнить все поля: дату рождения, пол, трудовой стаж, стаж участия в накопительной пенсионной системе, ввести сумму накоплений на сегодняшний день и среднюю заработную плату за последнее время и нажать на кнопку «Произвести расчет». Если вы заходите в калькулятор через личный кабинет, поля заполняются автоматически», - рассказали в пресс-службе алматинского филиала ЕНПФ.
Калькулятор рассчитает будущую пенсию по трем сценариям: пессимистичному, реалистичному и оптимистичному. Итог складывается из нескольких составляющих: солидарная пенсия, базовая пенсия, пенсия из ЕНПФ и пенсия за счет добровольных пенсионных взносов (если такие были). Также калькулятор рассчитает, на сколько лет вам хватит ваших накоплений, вашу прогнозную заработную плату на момент выхода на пенсию и коэффициент замещения, то есть долю пенсии от последней заработной платы в процентах.
«Согласно стандартам Международной организации труда (МОТ) коэффициент замещения должен быть не меньше 40% от последней заработной платы. Но, согласитесь, всем нам очень хочется, чтобы на заслуженном отдыхе уровень жизни был не ниже, чем в период активной трудовой деятельности. И повлиять на это можно - своевременность, регулярность и полнота ежемесячных пенсионных отчислений играют не последнюю роль в итоговом размере накоплений. Нужно осуществлять регулярный мониторинг своего пенсионного счета, проверять своевременность и полноту пенсионных отчислений, добиваться от работодателя только «белой» зарплаты и по возможности делать добровольные пенсионные отчисления», - заключили в филиале АО «ЕНПФ» по Алматы.
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