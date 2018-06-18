«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июня
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.78 KZT
  • €1 = 392.82 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Всеобщая перепись населения пройдет в Казахстане

Просмотров:124 Опубликовано: Вчера, 23:00
Всеобщая перепись населения пройдет в Казахстане
Фото из открытых источников
Провести всеобщую перепись населения планируют в Казахстане в 2019 году. Об этом на отчетной встрече с населением в Астане сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В этом году предстоит совершенствование статистической методологии. В частности, уже в Парламенте РК находится законопроект о некоторых вопросах, связанных с государственной статистикой. Пилотная перепись у нас будет проведена. Проанализированы все плюсы и минусы в этом году, так как нам в следующем году предстоит всеобщая перепись", – сказал Сулейменов.

Напомним, что в истории Казахстана было две всеобщих переписи – в 1999 и 2009 годах.

По итогам переписи 1999 года численность населения составила 14 953 100 человек, сократившись на 7,7% по сравнению с данными всесоюзной переписи 1989 года. По итогам переписи 2009 года численность казахстанцев выросла на 6,8%, до 16 004 800 человек.

Что любопытно, по итогам переписи 2009 года выявлено снижение доли городского населения на 2,3%, до 54%.
Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:13
Qazirgi tańda, XXI-shi ģasyrda ómir súre júrip, qalyq sanaģyn júrgizý múldem kerek yemes. Qalyqtyń barlyq jeke aqparattary, málimetter bazasynda tur. Kim qaıda, qashan jáne kimmen, qaıda turatyndyģy jáne t.b. Yerteń saılaý bolsyn, qanshama soma qarajat bólinedi. Al bul qarajat qalaı jaratatynyn men aldyńģy sanaqta kórdim. Yendigi qalyq sanaģynda kim semirer yeken dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика