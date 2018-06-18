Всеобщая перепись населения пройдет в Казахстане

Провести всеобщую перепись населения планируют в Казахстане в 2019 году. Об этом на отчетной встрече с населением в Астане сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В этом году предстоит совершенствование статистической методологии. В частности, уже в Парламенте РК находится законопроект о некоторых вопросах, связанных с государственной статистикой. Пилотная перепись у нас будет проведена. Проанализированы все плюсы и минусы в этом году, так как нам в следующем году предстоит всеобщая перепись", – сказал Сулейменов.
Напомним, что в истории Казахстана было две всеобщих переписи – в 1999 и 2009 годах.
По итогам переписи 1999 года численность населения составила 14 953 100 человек, сократившись на 7,7% по сравнению с данными всесоюзной переписи 1989 года. По итогам переписи 2009 года численность казахстанцев выросла на 6,8%, до 16 004 800 человек.
Что любопытно, по итогам переписи 2009 года выявлено снижение доли городского населения на 2,3%, до 54%.
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