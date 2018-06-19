Тела младенцев нашли в печи в роддоме в Узбекистане

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Недоношенных детей сжигали в печи в роддоме Самарканда, сообщают региональные СМИ Узбекистана.
"Новости Узбекистана" со ссылкой на газету "Хукук" ("Право") пишут, что частная клиника в Самарканде незаконно проводила аборты. Сотрудники, по данным газеты, продавали новорожденных и убивали некоторых младенцев.
Весной прошлого года в муфельной печи (предназначена для утилизации медицинских отходов – прим.) родильного комплекса №2 были найдены четыре абортированных плода.
"16 марта утром в 7.20 позвонила мне дежурный врач и сообщила, что в муфельной печи обнаружен абортированный плод. Плод заметила санитарка, когда собиралась бросить в печь отходы. В печи было всего четыре плода", — прокомментировал главврач больницы Илхом Хазраткулов.
По словам Хазраткулова, аборты делали в двух частных медицинских клиниках. Он заявил, что плодам было по 5-6 месяцев.
"Так как у них нет муфельной печи, они пользовались нашей. Тела плодов передавали санитарке, которая бросала их в печь. В тот день из-за низкого давления газа плоды не сгорели. Дело в том, что найденные плоды — это результат медикаментозного прерывания беременности. По опыту знаю, что можно спасти шести-семи месячных недоношенных детей", — пояснил Хазраткулов.
По данным издания, родившихся живыми младенцев продавали за 500-2000 долларов бездетным парам.
По окончании следствия, главврач частной клиники приговорена к 13 годам и двум месяцам лишения свободы. Несколько сотрудников роддома также отправились за решетку.
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