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iPhone будет передавать геолокацию при звонке на 911

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 08:47
iPhone будет передавать геолокацию при звонке на 911
Фото из открытых источников
В новой версии операционной системы iOS 12 появится функция, которая автоматический будет передавать координаты местонахождения пользователя, в случае набора номера экстренной службы 911.

По данным компании, новая функция должна сократить время реагирования в экстренных ситуациях и при сборе информации.

"Примерно 80% экстренных вызовов на 911 поступают с мобильных устройств, но устаревшая инфраструктура часто затрудняет быстрое и точное получение информации о местоположении абонента", – говорится в пресс-релизе корпорации.

Для решения этой проблемы Apple будет использовать службу данных компании RapidSOS, которая разработала технологию, позволяющую передавать геолокацию с мобильных телефонов и устройств "умного дома".

"Люди надеются на 911 и мы считаем, что они должны располагать лучшими технологиями. Когда каждый момент имеет значение, эти инструменты помогут первым респондентам добраться до наших клиентов, когда они больше всего нуждаются в помощи", – сказал глава компании Тим Кук.

Новая функция будет доступна для пользователей iPhone до конца 2018 года. В каких странах будет работать новая технология, не уточняется.
Источник: informburo.kz
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