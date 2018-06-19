iPhone будет передавать геолокацию при звонке на 911

В новой версии операционной системы iOS 12 появится функция, которая автоматический будет передавать координаты местонахождения пользователя, в случае набора номера экстренной службы 911.
По данным компании, новая функция должна сократить время реагирования в экстренных ситуациях и при сборе информации.
"Примерно 80% экстренных вызовов на 911 поступают с мобильных устройств, но устаревшая инфраструктура часто затрудняет быстрое и точное получение информации о местоположении абонента", – говорится в пресс-релизе корпорации.
Для решения этой проблемы Apple будет использовать службу данных компании RapidSOS, которая разработала технологию, позволяющую передавать геолокацию с мобильных телефонов и устройств "умного дома".
"Люди надеются на 911 и мы считаем, что они должны располагать лучшими технологиями. Когда каждый момент имеет значение, эти инструменты помогут первым респондентам добраться до наших клиентов, когда они больше всего нуждаются в помощи", – сказал глава компании Тим Кук.
Новая функция будет доступна для пользователей iPhone до конца 2018 года. В каких странах будет работать новая технология, не уточняется.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.