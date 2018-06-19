iPhone будет передавать геолокацию при звонке на 911

В новой версии операционной системы iOS 12 появится функция, которая автоматический будет передавать координаты местонахождения пользователя, в случае набора номера экстренной службы 911.



По данным компании, новая функция должна сократить время реагирования в экстренных ситуациях и при сборе информации.



"Примерно 80% экстренных вызовов на 911 поступают с мобильных устройств, но устаревшая инфраструктура часто затрудняет быстрое и точное получение информации о местоположении абонента", – говорится в пресс-релизе корпорации.



Для решения этой проблемы Apple будет использовать службу данных компании RapidSOS, которая разработала технологию, позволяющую передавать геолокацию с мобильных телефонов и устройств "умного дома".



"Люди надеются на 911 и мы считаем, что они должны располагать лучшими технологиями. Когда каждый момент имеет значение, эти инструменты помогут первым респондентам добраться до наших клиентов, когда они больше всего нуждаются в помощи", – сказал глава компании Тим Кук.



Новая функция будет доступна для пользователей iPhone до конца 2018 года. В каких странах будет работать новая технология, не уточняется.