«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июня
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.78 KZT
  • €1 = 392.82 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ВОЗ признала игроманию психическим расстройством

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 10:50
ВОЗ признала игроманию психическим расстройством
Иллюстративное фото: pexels.com
Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), в которой игромания признана психическим расстройством, сообщает РИА Новости.

Новый документ, который должен быть утвержден на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Ранее представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.

В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела - психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В десятой версии классификации переутомление рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблемы, связанные с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

В МКБ-11 вводятся новые разделы. В частности, раздел, посвященный традиционной медицине, которая до этого никак не классифицировалась ВОЗ, и раздел сексуального здоровья. В него внесена, в том числе гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. Ранее гендерная дисфория в детском и подростковом возрасте рассматривалась медиками как психическое расстройство личности и поведения, равно как и другие расстройства гендерной идентичности. В МКБ-11 эти вопросы теперь будут связаны с сексуальным здоровьем человека, однако в проекте документа они пока находятся также и в разделе психических и поведенческих расстройств.

Поскольку МКБ-11 еще официально не принят, страны могут вносить в него свои поправки и замечания.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика