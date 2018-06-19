ВОЗ признала игроманию психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), в которой игромания признана психическим расстройством, сообщает РИА Новости.



Новый документ, который должен быть утвержден на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.



Ранее представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.



В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела - психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.



Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В десятой версии классификации переутомление рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблемы, связанные с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.



В МКБ-11 вводятся новые разделы. В частности, раздел, посвященный традиционной медицине, которая до этого никак не классифицировалась ВОЗ, и раздел сексуального здоровья. В него внесена, в том числе гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. Ранее гендерная дисфория в детском и подростковом возрасте рассматривалась медиками как психическое расстройство личности и поведения, равно как и другие расстройства гендерной идентичности. В МКБ-11 эти вопросы теперь будут связаны с сексуальным здоровьем человека, однако в проекте документа они пока находятся также и в разделе психических и поведенческих расстройств.



Поскольку МКБ-11 еще официально не принят, страны могут вносить в него свои поправки и замечания.